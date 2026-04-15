Lidia González 15 ABR 2026 - 16:03h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ aclara todos sus retoques estéticos

¡No te pierdas el capítulo completo! En Mediaset Infinity

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Olatz se sienta frente a las cámaras de mtmad para resolver una de las dudas más repetidas entre sus seguidores desde su salto a la fama. Después de que su madre opine duramente sobre su relación con Albert Barranco, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ desvela todas sus operaciones y retoques estéticos. Muy sincera, la influencer lo cuenta todo en su canal de mtmad, ‘Nuestra oportunidad’. ¡Dale al play y no te pierdas lo que ha sucedido, en el capítulo completo, en Mediaset Infinity!

Desde su paso por el reality de República Dominicana, han sido muchas las personas que han cuestionado algunos aspectos sobre su físico, especialmente aludiendo al posible uso del bisturí para modificarlo. Principalmente, las dudas han sido recurrentes respecto a su pecho, una cuestión que ha abordado sin ningún tipo de reparo: “Me lo preguntáis mucho”.

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Además, después de darle a Barranco un ultimátum sobre su relación, se abre en canal para explicar si está conforme con el resultado de algunas de estas intervenciones y confiesa si tiene pensado entrar en el quirófano en el futuro. A pesar de que ella asegura que le gusta “la belleza natural”, la creadora de contenido admite haberse realizado algún retoque estético. ¡Descubre lo que ha contado, en exclusiva, para mtmad!

Olatz reacciona tras descubrir los verdaderos sentimientos de Barranco

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Olatz ha querido recibir todas las explicaciones por parte de Albert Barranco después de que hayan salido a la luz sus supuestas infidelidades y faltas de respeto. Tras pasar unos días de desconexión, regresa a Barcelona y tiene un importante cara a cara con él en el que salen a la luz muchas confesiones. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ reacciona al descubrir los verdaderos sentimientos de Barranco y saber si está enamorada de ella. ¡Dale al play y entérate de todas las respuestas, en Mediaset Infintiy!