Lidia González 10 ABR 2026 - 15:52h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ pide consejo a su madre para tomar una decisión sobre su relación con Barranco

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Olatz ha necesitado dejar Barcelona y regresar a su tierra para reflexionar sobre todo lo que ha pasado y, especialmente, para hablar con una de las personas más importantes en su vida. Después de reaccionar a las explicaciones de su expareja sobre sus supuestas deslealtades, la madre de la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ opina duramente sobre su relación con Barranco. La influencer escucha atentamente todo lo que tiene que decir y reacciona a sus palabras. ¡Dale al play y no te pierdas lo que ha sucedido, en el capítulo completo, en Mediaset Infinity!

“Tiene fecha de caducidad”, asegura tajantemente bajo la atenta mirada de la creadora de contenido. Después de que Albert le haya pedido perdón públicamente por todo lo que ha pasado, la influencer necesita pedirle consejo a su madre, quien no duda en ser muy clara: “Te veo más enamorada a ti que a él”. Olatz intenta llevar la conversación hacia un tono más amable con el catalán, pero no consigue que su madre piense diferente: “Creo que la gente no cambia”.

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La decisión de Olatz sobre su futuro con Barranco tras sus deslealtades

Después de tener unos días de desconexión y de haber pedido consejo a su madre sobre lo que hacer con el catalán, Olatz se enfrenta cara a cara con él para sincerarse por completo. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ toma una decisión sobre su futuro con Barrano tras sus deslealtades y le da un ultimátum. La creadora de contenido explica los motivos por los que ha llegado a esta conclusión y da un importante paso con él.

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Barranco confiesa si realmente está enamorado de Olatz

Olatz no ha sido la única que ha tenido tiempo para pensar y reflexionar sobre todo lo que ha pasado en su relación, sino que Albert Barranco también ha podido aclarar sus sentimientos. El que fuera participante de ‘Supervivientes’ confiesa si realmente está enamorado de la extentadora de ‘La isla de las tentaciones’. El influencer cuenta todos los detalles y ella reacciona a sus palabras. ¡Dale al play y no te pierdas toda la verdad, en Mediaset Infinity!