El Real Madrid ha lamentado en un comunicado el fallecimiento del uruguayo, a quien define como "una de las más grandes leyendas de nuestro club y del fútbol mundial”

Desempeñándose como defensa con el conjunto madridista ganó cuatro Copas de Europa, una Intercontinental y seis campeonatos de Liga, entre otros

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José Emilio Santamaría, quien fuese jugador del Real Madrid y seleccionador de España en el Mundial de 1982, ha muerto este miércoles 15 de abril a los 96 años. El uruguayo, cuatro veces ganador de la Copa de Europa y seis veces campeón de Liga con el conjunto madridista, es toda una “leyenda” para el club, que ha emitido un emotivo comunicado de despedida.

“El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de José Emilio Santamaría, una de las más grandes leyendas de nuestro club y del fútbol mundial”, subraya la entidad, expresando sus “condolencias y su cariño a su esposa Nora, a sus hijos Nelson, Nora, Beatriz, José, Silvia y Javier, a sus nietos, sus bisniestos y a todos sus familiares, compañeros y seres queridos”.

El Real Madrid lamenta la muerte de José Emilio Santamaría

“José Emilio Santamaría llegó al Real Madrid en 1957 procedente del Club Nacional de Football (Uruguay), y defendió la camiseta de nuestro club durante nueve temporadas, hasta 1966. Ganó con el Real Madrid 4 Copas de Europa, 1 Copa Intercontinental, 6 Ligas y 1 Copa de España, en 337 partidos”, señala el club, que recuerda, repasando su palmarés, que “Santamaría formó parte de aquel equipo legendario que ganó las primeras Copas de Europa de la historia de manera consecutiva, y que dio inicio a la leyenda universal del Real Madrid”.

Para el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, "Santamaría siempre será recordado como uno de los grandes símbolos” del club, destaca el club en el comunicado, entrecomillando las palabras del máximo mandatario de la entidad: “Formó parte de un equipo que quedará en la memoria de todos los madridistas y de todos los aficionados al fútbol en el mundo. Junto a los Di Stéfano, Puskas, Gento o Kopa, aquel equipo comenzó a construir el mito del Real Madrid. Santamaría siempre representó de manera ejemplar los valores de nuestro club y hasta su último momento, el Real Madrid ha sido la gran pasión de su vida", expresa Florentino Pérez.

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Por su parte, con el Club Nacional de Football, José Emilio Santamaría ganó cuatro veces el Campeonato Uruguayo, mientras fue internacional en 25 ocasiones con Uruguay y 16 con España.

Como defensa, disputó el Mundial de Suiza en 1954 con la selección uruguaya, y el Mundial de Chile en 1962 con la selección española.

Como entrenador, tras colgar las botas pero no su pasión por el fútbol, “Santamaría comenzó su carrera al año siguiente de su retirada” en la cantera del Real Madrid, como recuerda el club.

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Además, “dirigió a la selección olímpica de España en los Juegos Olímpicos de México en 1968 y en los Juegos Olímpicos de Moscú en 1980. Y en 1982, fue el seleccionador español en el Mundial de España”.

Por otro lado, desde 1971 y por un total de siete temporadas, también dirigió al RCD Espanyol en un total de 252 partidos, siendo así el segundo entrenador con más partidos oficiales en la historia del club, que también le ha recordado con un mensaje de despedida.

“Lamentamos comunicar que nos ha dejado José Emilio Santamaría, uno de los entrenadores más destacados de la historia del club”, han apuntado, recordando sus logros y manifestando sus condolencias.