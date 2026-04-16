Muere a los 52 años Elsa Landabaso, mujer del exjugador Julen Guerrero

La esposa del que fuera jugador del Athletic Club de Bilbao ha fallecido este jueves, según ha confirmado la Federación Vizcaína de Fútbol

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El exjugador Julen Guerrero vive hoy uno de los golpes más duros de su vida tras conocerse el fallecimiento de su esposa , Elsa Landabaso. Una noticia que recoge este jueves la Federación Vizcaína de Fútbol en un comunicado en el que expresa su "cariño y condolencias a toda su familia y amigos en estos momentos tan duros y difíciles".

El Athletic Club de Bilbao ha mostrado su pésame y acompañamiento. "El Athletic Club y toda la familia athleticzale estamos contigo en estos duros momentos, Julen Guerrero. Lamentamos profundamente el fallecimiento de tu mujer, Elsa Landabaso. Gugan bego", escribe el club bilbaíno en sus redes sociales.

Elsa Landabaso y Julen Guerrero son padres de Karla, de 25 años de edad, y del futbolista Julen Jon Guerrero, de 22, quien ahora mismo milita en el filial del Getafe.

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El matrimonio se casó hace 26 años en una pequeña iglesia de Derio. Una boda que se celebró en la más estricta intimidad, ni siquiera lo supieron sus compañeros del Athletic, tal y como recoge "Ha sido la mejor manera de empezar el año", dijo entonces la leyenda rojiblanca, que le dio el 'sí quiero' a su mujer en Año Nuevo.

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) también ha expresado su pesar a través de un mensaje en el que se une "al dolor" del que fuese jugador de la selección y seleccionador de las categorías inferiores, Julen Guerrero, por el fallecimiento de su esposa, y trasladó "todo su apoyo a sus familiares y amigos en estos duros momentos".

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Julen Guerrero, uno de los jugadores más emblemáticos del conjunto rojiblanco y de la selección española en la década de los noventa, recibe así el respaldo del mundo del fútbol tras la pérdida de su esposa.