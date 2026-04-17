Claudia Barraso 17 ABR 2026 - 20:58h.

Rosalía habla de su boda frustrada con Rauw Alejandro en su canción 'Focu Ranni' y cómo le cambió esta experiencia

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Rosalía ha sacado las cuatro canciones de su álbum ‘LUX’ que hasta ahora solo estaban disponibles en formato físico. Una de ellas es otra versión de ‘Dios Es un Stalker’, ‘Jeanne’, ‘Novia Robot’ y ‘Focu Ranni’. Esta última ha salido en formato single y ha revolucionado a todos los fans de la catalana.

El videoclip que ha hecho Rosalía para esta canción aparece ella vestida de novia y la letra es una defensa de la libertad personas tras haber sufrido una relación amorosa tóxica. Lo que da a entender la catalana es que no necesita un hombre para sentirse completa. Pero algunos de sus fans han ido más allá, y aunque ‘La Perla’ parecía un dardo directo ha su relación fallecida con Rauw Alejandro, es esta canción la verdadera declaración.

El puertorriqueño llegó a pedirle matrimonio e incluso, ella lo llegó a confirmar en redes sociales y en los medios de comunicación. Todo parecía idílico hasta que se conoció la noticia de su ruptura y, tiempo después, Rosalía aparece con un revolucionario álbum donde muestra su versión mejorada: libre y con nuevos proyectos tras haber pasado por una ruptura de lo más dolorosa.

En una entrevista para ‘Billboard’, ella misma confesó que se inspiró en la siciliana Rosalía de Palermo para escribir la canción: “Se suponía que se casaría, pero decidió no hacerlo: decidió dedicar su vida a Dios. Me pareció que había algo muy poderoso en eso. Fue un reto cantarla en ese idioma. Fue una canción difícil de componer y cantar, pero me siento agradecida de que exista”, asegura.

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La frase que apunta directamente al cantante

Una historia con la que también se ve reflejada Rosalía. Ella también se iba a casar, pero después y, tras el estreno de su álbum ‘LUX’ ha reconocido sentir una fe más cercana a la religión y querer dedicar su vida a Dios, como muestran sus canciones.

Otra de las frases que señala directamente al cantante es “grabé tu nombre en mis costillas, pero mi corazón nunca tuvo tu nombre”. La artista se tatuó una doble ‘R’ en sus pies en honor a su anterior relación, mientras que el cantante lo hizo con su nombre en el costado izquierdo.