Tras Yolanda Ramos, el cantante ha sido el segundo invitado del confesionario de Rosalía en Barcelona

Yudania Gómez, de analizar canciones de Rosalía en redes sociales a ser una pieza clave en sus conciertos: es directora de la orquesta de la cantante

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La gira 'Lux' de Rosalía continúa en el Palau Sant Jordi de Barcelona, la ciudad natal de la cantante. Si en el primer concierto fue la actriz Yolanda Ramos la primera en subirse al ya icónico confesionario, este miércoles ha sido el cantante Guitarricadelafuente, quien ha revelado cómo fue su primera experiencia con un hombre.

"Quería contarte la historia del primer hombre con el que me acosté", comenzó explicando Álvaro Lafuente. Dice que lo conoció por Instagram cuando él tenía 19 años. "Llevábamos hablando unas tres semanas y pensé: "Tengo que quitarme esta espinita ya porque si no saldré del armario a los 40 años", bromeó el músico de 28 años.

El cantante de 'Guantanamera' ha revelado que se plantó en la estación de Sevilla Santa Justa desde Benicàssim y lo confesó: "Era sevillano. Era un señorito andaluz, podríamos decir", dijo provocando las risas de los presentes.

Después, ha narrado que se fue con él de fiesta y que fue "una experiencia increíble" con "gays por todas partes". La historia dio un giro inesperado cuando ese hombre lo llevó después a El Rocío. Rosalía reaccionó y dijo. "Entonces fue una 'full experience'".

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"Andalusian full experience total", respondió el cantante. "Llegamos a una casa de hermandad, era diciembre, hacía un frío de la hostia. Me despierto, intento encender la luz y no funciona. El tío ya no estaba allí. Voy al baño, intento ducharme, y el agua no funcionaba. Intento comer, abrir la ventana, pero me decían que no se podía hacer nada, que era para los de la hermandad. Solo podíamos hacer una cosa, que era a lo que había ido a hacer. Lo hice todo sin luz, sin agua, sin abrir ventanas. Hacía todo una peste a inexperiencia”.

Al día siguiente, al despertarse, vio que él ya no estaba. Además, no había luz en la habitación y los que había en la casa no le dejaron darse una ducha ni comer ni nada. Entonces cogió un tren de vuelta a Benicàssim y el chico le escribió. "Mira, yo no soy el profesor de nadie, yo quiero a alguien con experiencia, que te falta mucha calle".

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El vocalista ha criticado que le dijera eso después de haberse acostado con él y haberle dejado tirado. Sin embargo, este hombre volvió a hablarle "mucho tiempo después". En concreto, cuando el músico ya estaba triunfando en la música.