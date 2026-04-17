Gloria Camila desvela la identidad del cantante por el que quiso unirse a una app de citas de famosos

Ana Carrillo 17 ABR 2026 - 17:24h.

Compartir







'El tiempo justo' ha desvelado que la actriz Candela Márquez, exnovia de Alejandro Sanz, se ha unido a una app de citas a la que solo pueden acceder personas ricas o famosas. Al hablar del tema, Gloria Camila ha confesado que ella quiso unirse a esta app porque le dijeron que estaba inscrito un cantante muy famoso.

"Lo intenté porque me dijeron que estaba y quería cotillear y ver si era así o no", ha comentado la colaboradora, que ha revelado que sí que fue aceptada en la aplicación pero que no quiso pagar los 20 euros que tenía que abonar al mes, por lo que nunca supo si era cierto que el cantante estaba en la exclusiva app de ligue.

En el vídeo que encabeza este artículo, la tía de Rocío Flores desvela la identidad del cantante que le hizo querer unirse a la aplicación de ligue, ¡dale al play!