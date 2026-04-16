Alexia Rivas se parte de risa al saber por qué su nueva ilusión, Carlos Sánchez, escribió a Marta López

Ana Carrillo 16 ABR 2026 - 19:28h.

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Alexia Rivas ha sido pillada con su nueva ilusión, Carlos Sánchez, un empresario de 52 años que fue pareja de Luján Argüelles, con la que tiene una hija de once años en común. La colaboradora ha explicado que se conocieron en febrero, que tienen una diferencia de edad de 19 años y que le pidió referencias a Joaquín Prat porque lo conoce. Quien también preguntó por ella antes de iniciar su romance fue Carlos Sánchez, que le escribió a Marta López.

La exconcursante de 'Gran Hermano' ha revelado que el empresario le preguntó por Alexia, que se ha partido de risa: "¡A buena le has ido a preguntar!". Marta y Alexia ahora se llevan muy bien pero hubo un momento en el que fueron dos vértices del triángulo más famoso de la televisión, el que protagonizaron con Alfonso Merlos en pleno confinamiento.

Alexia ha explicado que su compañera la informó en ese momento de que Carlos le había pedido referencias y Marta ha añadido que se conocen porque él es amigo de Makoke como ella. Ha sido entonces cuando Marta le ha preguntado a Alexia si va a acompañar a su chico a la boda de la madre de Javier Tudela y Anita Matamoros, que se casa este año después de haber pospuesto su enlace con Gonzalo Fernández debido a un problema de salud de su nuera, Marina Romero: "El otro día mirando la fecha en el calendario le dije que tenía planes, así que no puedo ir".