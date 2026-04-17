Lara Guerra 17 ABR 2026 - 17:03h.

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'El tiempo justo' conecta con Joaquín Prat para hacerle una bonita y emotiva felicitación de parte del equipo y de su madre. Desde la orilla del mar nos recibe el presentador quién se encuentra inmensamente feliz no sólo por su 51 cumpleaños sino porque está a punto de convertirse en papá junto a Alexia

Ya voy a convertirme en papuchi. Me he venido hasta aquí porque Alexia está ya de ocho meses y me he venido hasta Ibiza. A veces pienso, a Sergio Garrido le pagamos una colaboración y ¿a esto lo llama trabajar? Mira me he venido aquí a estar con mi mujer y acompañarla; espero que me lo permita tanto la cadena y la productora como vosotros, que sois a los que me debo pero, sobre todo al espectador porqué hoy era un día especial en el que me apetecía estar con mi mujer".

Su hermana no dudaba con una gran sonrisa desde plató en felicitarle y tras esto, el programa le transmitía una gran sorpresa; la felicitación emotiva de su madre.