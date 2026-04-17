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Muere Finnian Garbutta, actor de Hope Street, a los 28 años tras luchar cinco años contra un cáncer de piel: "Saber que ya no sufres nos reconforta"

Muere Finnian Garbutta, actor de Hope Street, a los 28 años tras luchar cinco años contra un cáncer de piel: "Saber que ya no sufres nos reconforta"
Muere Finnian Garbutta, actor de Hope Street, a los 28 años. RRSS
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El actor Hope Street, Finnian Garbut, ha fallecido a los 28 años tras cinco años luchando contra un cáncer de piel. Su familia ha sido la encargada de comunicar la triste noticia a sus seguidores en un post de Instagram este viernes. La muerte del joven se produjo después de “un deterioro de su estado”.

“Falleció en paz en su casa, como deseaba, rodeado de su familia. Queremos agradecer a todos su apoyo, sus amables palabras y por estar con nosotros durante este momento tan difícil. Y gracias también a todos los que donaron a nuestra página de ‘GoFundMe’. La tranquilidad que todos le dieron a Finn durante sus últimos días hizo que su partida fuera mucho más fácil de sobrellevar”.

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“Siempre te amaremos y te extrañaremos, Finn. Fuiste el mejor esposo, padre, hijo, hermano y amigo que podríamos haber deseado y saber que ya no sufres nos reconforta a todos, a pesar del inmenso dolor que sentimos por tu pérdida. Pronto anunciaremos los detalles de su funeral. Mientras tanto, les pedimos que respeten la privacidad de nuestra familia en este momento tan difícil”.

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Agradecía las donaciones a sus seguidores

Hace tres semanas que el actor dio las gracias personalmente a través de un comunicado en Instagram donde agradece a todas las personas que colaboraron con las donaciones: “A mis increíbles amigos y seguidores que me han apoyado tanto a mi como a mi familia durante el último mes. Estoy muy agradecido y no puedo expresar con palabras lo amables y generosos que han sido todos”.

Aunque en el post informando de la muerte la familia no ha querido aclarar las causas del fallecimiento, todo apunta a que la enfermedad contra la que llevaba luchando años avanzó y no pudo seguir resistiendo. El post ha recibido miles de 'likes' y comentarios de sus seguidores trasmitiéndole el pésame a la familia.

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