Muere a los 35 años Michael Patrick Campbell, actor de 'Juego de Tronos'

Celia Molina 09 ABR 2026 - 12:02h.

Michael, que trabajó como actor de reparto en 'Juego de Tronos', fue diagnosticado de Esclerosis Lateral Amiotrófica en 2023

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Los fans de 'Juego de Tronos' se han quedado en shock al conocer la prematura muerte del Michael Patrick Campbell, actor de reparto de la serie que interpretó a uno de los salvajes en la sexta temporada. Su mujer, Naomi Sheehan, ha comunicado su fallecimiento a través de las redes sociales, con un emotivo texto en el que explica que el actor, que fue diagnosticado de ELA en el año 2023, murió en un hospital de Irlanda del Norte, donde estaba recibiendo cuidados paliativos:

"Anoche, Mick falleció tristemente en el hospicio de Irlanda del Norte. Le diagnosticaron una enfermedad de la motoneurona el 1 de febrero de 2023. Ingresó hace 10 días y fue atendido por el increíble equipo del centro. Falleció en paz, rodeado de familiares y amigos. No hay palabras para describir lo desconsolados que estamos", comienza el texto, que su mujer ha publicado junto a una fotografía del feliz día de su boda.

"No hay palabras para describir nuestro desconsuelo"

"Se ha dicho más de una vez que Mick fue una inspiración para todos los que tuvieron el privilegio de conocerlo, no solo en los últimos años durante su enfermedad, sino en cada día de su vida. Vivió una vida tan plena como cualquier ser humano puede vivirla. Alegría, espíritu desbordante, risa contagiosa. Un titán de pelo pelirrojo", continúa el comunicado.

"Estamos muy agradecidos a todas las personas que nos han apoyado durante los últimos años. A Mick le encantaba esta cita de Brendan Behan y ahora nos parece muy apropiada: "Las cosas más importantes que hay que hacer en el mundo son conseguir algo para comer, algo para beber y alguien que te quiera". Así que no le des más vueltas. Come. Bebe. Ama", ha concluido su mujer.

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Michael había conseguido mover el pie derecho

A pesar de padecer una enfermedad tan grave y limitante como la ELA, Michael Patrick continuó haciendo teatro hasta el final, recibiendo toda clase de buenas críticas en su Irlanda Natal. En sus últimos meses, se había sometido a una costosa traqueotomía, que su familia consiguió costear gracias a las donaciones altruistas de sus fans a través de un GoFundMe.

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En esta página, sus mejores amigos que explicaban que, milagrosamente, el actor había conseguido mover uno de sus pies, pensando que sus progresos podrían ir aumentando con el tiempo. Sus médicos le aconsejaron entonces realizar la traqueotomía - un pequeño tubo en la parte delantera del cuello que le ayudó a respirar con sus propios músculos - , conscientes de que iba a necesitar todavía más atención médica de la que ya requiere por sí misma la ELA.

A pesar de todos sus intentos, y del buen humor que siempre le caracterizó, Michael ha fallecido por el avance imparable de una enfermedad que, hace muy poco, también le costó la vida al famoso actor de 'Anatomía de Grey', Eric Dane, tras recibir el diagnóstico hace menos de un año. En España, los pacientes continúan reclamando los 10.000 euros al mes que el Gobierno ha destinado para pagar los cuidados de este tipo de escleroris, que afecta a la movilidad de todos los músculos, incluidos los de la respiración.