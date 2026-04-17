Lara Guerra 17 ABR 2026 - 17:40h.

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Días atrás los rumores sobre una posible crisis entre Aitana y Plex no han dejado de crecer. Sin embargo, la cantante no dudaba en pronunciarse a través de sus redes sociales alegando que esta información es errónea. Asimismo, el propio youtuber, que era pillado por la prensa en la salida de sus entrenamientos, respondía muy molesto asegurando que los periodistas "inventan cosas".

Leticia Requejo no ha dudado en responder tajante a las declaraciones de Plex: "Mira que llevamos todo este año hablando de la relación de Aitana y Plex de varias noticias relacionadas con la pareja y nunca se han manifestado. Me llama la atención que casualmente hayamos dado la noticia de crisis y los dos se hayan pronunciado con esa rotundidad y sobre todo se estén dejando ver con total normalidad".

Leticia Requejo, sobre Plex y Aitana: "Me hago responsable de mis palabras"

Asimismo, la periodista asegura que ella se hace "responsable de mis palabras. Hace dos semanas ellos tienen una conversación donde ella le pide más tiempo a Plex porque considera que no pasan el suficiente juntos. Hace dos semanas no era todo amor y felicidad, que ahora lo sea...no sabéis lo que me alegro. Y repito, que viva el amor que es lo más importante". Asimismo, Sandra Aladro asegura que coincide con esta información y que "me consta que están muy bien haciendo al vida en la que estaban, pero una bronca no es lo mismo que una crisis".