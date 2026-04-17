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Una imagen de Esther López está cobrando cada vez más relevancia por un detalle concreto: la cruz que llevaba al cuello. Se trata de la misma que portaba el día de su desaparición y la misma que los investigadores encontraron entre su pelo cuando hallaron su cuerpo en la cuneta.

Alfonso Egea ha explicado en 'El tiempo justo' otro detalle clave sobre la fotografía: "Es la primera imagen en detalle de la cruz que Esther llevaba el día en que desapareció y que fue encontrada entre su pelo cuando recuperaron su cuerpo de la cuneta. Pero a la cruz le falta algo: una medalla y el cierre de esa medalla, que nunca han sido localizados. Son dos elementos que ahora los investigadores podrían tratar de encontrar en el zulo".

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Alfonso Egea: "Cuando Esther desaparece, la escalera estaba operativa, lo que refuerza la hipótesis de que podría haber estado en ese zulo"

Además, ha aportado más información sobre el registro de la vivienda: "Las escaleras de acceso al zulo están oxidadas y tienen un escalón roto, pero ese escalón no lo estaba el día que desaparece Esther, se rompió cuando el nuevo propietario bajó por primera vez. Cuando Esther desaparece, la escalera estaba operativa, lo que refuerza la hipótesis de que podría haber estado en ese zulo".

Óscar siempre ha mantenido que dejó a Esther López en la entrada de la urbanización, pero este punto choca frontalmente con la investigación. Los investigadores nunca han dado credibilidad a esa versión y, según su hipótesis, Óscar la habría atropellado. Además, siempre han sospechado que el cuerpo de Esther pudo haber estado oculto en su vivienda o en sus inmediaciones.

Al día siguiente de la desaparición, Óscar acudió a su casa de Traspinedo tras recibir un aviso en el grupo familiar. También realizó más de diez búsquedas sobre la curva donde apareció el cuerpo de Esther el 5 de febrero. Ahora, todas las miradas están puestas en el último hallazgo: el zulo oculto en la vivienda, que refuerza la hipótesis de que podría haber sido el lugar donde el cuerpo permaneció oculto antes de ser trasladado a la cuneta.