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La noticia que 'El tiempo justo' desveló en exclusiva sobre los rumores de crisis entre Aitana y Plex han hecho que la cantante de éxitos como 'LAS BABYS' se haya pronunciado para desmentir tajantemente que esté pasando por un mal momento con su novio. Sin embargo, fuentes de su entorno siguen insistiendo en que la pareja estaría viviendo una crisis. Así lo ha compartido el periodista Álex Álvarez en el programa de Telecinco.

"Ayer, cuando dimos la noticia, nosotros siempre acudimos a las fuentes y entorno de la pareja. No nos lo cuenta un vecino, son fuentes del entorno de la pareja. Después del desmentido de Aitana me reafirman que están atravesando una fuerte crisis", cuenta el informador como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

Fuentes del entorno de la pareja: "Plex le escucha, aunque no está de acuerdo"

Pero hay más novedades. Siempre citando las mismas fuentes, la cantante barcelonesa le "recriminaría" a Plex la falta de tiempo en pareja que ambos tienen en los últimos días "[Aitana] le pide compartir más cosas del día a día porque ahora tiene más tiempo y lo pasa aquí en España. Una conversación que aproxidamente se produce hace 2 semanas donde Plex le esucha, aunque no está de acuerdo", puntualiza Álex Álvarez.