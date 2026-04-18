Fiesta 18 ABR 2026 - 20:57h.

Preocupación por el estado de salud de Malena Gracia tras ser ingresada de urgencia en un centro hospitalario

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Malena Gracia ha sido ingresada de urgencia en el Hospital Universitario de San Rafael (Madrid), tal y como ha podido saber, en exclusiva, el programa 'Fiesta'. La actriz y cantante estaría viviendo uno de los peores baches en su estado de salud. Tanto es así que Malena Gracia llevaba tiempo padeciendo un problema de salud hasta que ha sido ingresada en el centro hospitalario: "Está pasándolo fatal", avanza Jorge Moreno después de hablar con ella.

El motivo del ingreso hospitalario de Malena Gracia

El redactor de 'Fiesta' ha podido hablar con la propia Malena Gracia, quien arrastra serios problemas de salud desde hace ya algún tiempo: "Lleva bastante tiempo arrastrando un problema en los pulmones, muy importante, una bronquitis aguda que se lo han detectado por fin porque llevaba una gira de hospitales. Había visitado tres y en ninguno la dejaban ingresada y por fin, en el de San Rafael, la ingresaron, le hicieron unas pruebas y le han detectado esa bronquitis bastante aguda".

Malena Gracia, que ya ha sido dada de alta este sábado tras haber permanecido ingresada durante varios días, "tiene una medicación y un tratamiento". "Está muy preocupada porque la voz es su herramienta de trabajo y tiene conciertos. No es una persona fumadora y está centrada en que le salga trabajo y que esto no le impida continuar con sus conciertos y con su dinámica", añade Jorge Moreno después de haberse puesto en contacto con la artista.