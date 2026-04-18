Fiesta 18 ABR 2026 - 20:31h.

El colaborador de 'Fiesta' ha compartido con sus compañeros y con la audiencia cómo fue el duro momento en el que tuvo que despedirse de sus padres: "Yo solo quería que no murieran solos"

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'Fiesta' ha realizado un reportaje de investigación sobre el mundo de las conocidas como doulas de la muerte. Por definición, las doulas de la muerte, o matronas del final de la vida, son personas no médicos que brindan apoyo emocional, físico y emocional a personas en fase terminal y también a sus familias.

Estas doulas acompañan en el proceso de morir para hacerlo más consciente y digno, una profesión que no muchos apoyan y que tiene, como en todos los sectores, detractores. Actualmente, la labor de estas doulas de la muerte no está registrada globalmente ni cuenta con una formación obligatoria o estandarizada, algo que genera una gran variabilidad en la calidad y que dificulta que las familias sepan qué esperar exactamente de cada profesional.

Diego Reinares cuenta emocionado su experiencia

Mientras en la mesa se hablaba sobre la labor de estas personas, Diego Reinares no podía evitar emocionarse. El colaborador de 'Fiesta' aprovechaba que Emma García le preguntaba sobre su emoción para explicar que siente una especial debilidad por este asunto.

Los padres de Diego, con apenas unos meses de diferencia, fallecieron durante la pandemia por otras razones médicas. Diego, que como el resto de los españoles vivía en un estado de alarma, tenía entonces una preocupación mayúscula: que sus padres no murieran solos.

Aunque Diego no contó con el servicio de una doula de la muerte, sí que pudo, tras asesorarse con médicos y otros profesionales, acompañar a sus padres en este último momento de sus vidas. Diego Reinares le explicaba emocionado a Emma que pudo acompañar a sus padres y que incluso llegó a ver cierta belleza en esos últimos momentos de su madre y su padre.