Cinco policías forales han muerto tras chocar su furgoneta con un camión cisterna en Elgoibar, Guipúzcoa

Los cinco policías muertos en el accidente de Guipúzcoa se dirigían hasta la base de Iurreta para realizar unas prácticas con la Ertzaintza

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ElgoibarCinco agentes de la Policía Foral de Navarra que viajaban en una furgoneta han fallecido en la mañana de este miércoles en un accidente de tráfico registrado en la autopista AP-8, a su paso por la localidad guipuzcoana de Elgoibar, en el que el vehículo ha colisionado con un camión cisterna.

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El Departamento de Seguridad del Gobierno vasco ha informado de que el trágico siniestro ha tenido lugar sobre las nueve y cuarto de la mañana de este miércoles, en la AP-8 a la altura de Elgoibar.

¿Cómo ha ocurrido el accidente?

Al parecer, la furgoneta que circulaba por la citada vía a la altura del punto kilométrico 69, ha chocado con un camión cisterna. "La furgoneta ha dudado en el enlace de Maltzaga con la AP-1, ha chocado con la mediana y se ha quedado cruzada en la autopista. El camión que circulaba detrás no ha podido hacer nada y lo ha arrollado", ha relatado uno de los testigos presenciales del accidente al medio de comunicación 'El Diario Vasco'.

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Como consecuencia de las heridas sufridas en el accidente, los cinco ocupantes de la furgoneta han resultado fallecidos, según han certificado los servicios sanitarios desplazados al lugar. El conductor del camión ha sido trasladado a un centro hospitalario.

Tras el accidente la vía ha quedado cortada al tráfico, y se han generado importantes retenciones en la zona. La circulación se está desviando por la AP-1. La Ertzaintza ha puesto en marcha una investigación para esclarecer las circunstancias del fatal accidente.

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El camión cisterna del accidente en la AP-8 en el que han muerto 5 policías se retirará "durante la noche"

El camión cisterna implicado en el accidente se retirará "durante la noche". El carril en sentido Behobia se encuentra abierto pero hay retenciones y en sentibo Bilbao el tráfico es "denso". Según ha actualizado la Agencia Guipuzcoana de Infraestructuras, Bidegi, tras el siniestro registrado en el punto kilométrico 69, en sentido Bilbao, en el enlace entre la AP-8 y la AP-1 en Maltzaga, a las 12.00 horas hay un carril abierto por el que se está dando paso alternativo a los vehículos que circulan desde AP-1 y AP-8.

Esta situación se prolongará hasta la retirada del camión, que se estima se pueda producir durante la noche. En sentido Bilbao está abierto el enlace con AP-1 y la AP-8 permanece cerrada a partir del enlace de Maltzaga. Esta situación se prolongará también hasta la retirada del camión.

Los cinco agentes forales fallecidos iban a un encuentro para probar material tras ser invitados por la Ertzaintza

Los policías forales fallecidos se dirigían a un encuentro en el centro policial de Iurreta, al que habían sido invitados por la Ertzaintza. En un comunicado, el departamento de Seguridad ha trasladado su afecto y solidaridad a la Policía Foral de Navarra. Según ha informado Seguridad, los cinco agentes fallecidos se dirigían, invitados por la Ertzaintza, a un encuentro para probar diversos materiales en el centro policial de Iurreta.

La Ertzaintza, y el departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, han lamentado profundamente el accidente de tráfico en el que han fallecido cinco agentes forales y, al mismo tiempo, han trasladado su afecto y solidaridad a las familias de las personas fallecidas, así como a la Policía Foral de Navarra y al Gobierno de Navarra.

Piden investigar con rigor el accidente mortal de policías forales

El sindicato UGT ha mostrado sus condolencias y su "más profundo pesar" por el "trágico" accidente. "Ante esta dolorosa tragedia, UGT Navarra expresa sus condolencias y todo su apoyo a las familias, amistades y compañeros y compañeras de las víctimas, así como al conjunto de la Policía Foral, que desempeña una labor esencial al servicio de la ciudadanía navarra", han indicado desde el sindicato en un comunicado.

Asimismo, desde UGT han reclamado una "investigación rigurosa y exhaustiva para esclarecer las circunstancias de este doloroso suceso". Por su lado, el sindicato CCOO de Navarra ha enviado un "mensaje de apoyo y cariño a los familiares y a los compañeros y las compañeras de los cinco agentes fallecidos en estos momentos de inmenso dolor". "Este trágico suceso que sacude hoy nuestra comunidad sitúa desgraciadamente a Navarra en el punto de mira de la siniestralidad laboral. Encabezamos las peores cifras del país, las más trágicas, las de fallecidos por accidentes laborales", han señalado desde CCOO.

El Lehendakari, "sobrecogido" por el fallecimiento de cinco policías forales, muestra sus condolencias "de corazón"

Por su parte, el Lehendakari, Imanol Pradales, ha afirmado que el fallecimiento de cinco policías forales de Navarra en un accidente en Elgoibar (Gipuzkoa) ha "sobrecogido" en Euskadi, y ha trasladado, "de corazón", su "solidaridad, cariño y condolencias para las familias y amigos".

A través de las redes sociales, Pradales ha lamentado "la enorme desgracia" ocurrida en las carreteras de la Comunidad Autónoma Vasca. El Lehendakari ha expresado su "tristeza, dolor e impotencia" ante este "grave" siniestro. "La noticia nos ha sobrecogido. De todo corazón, nuestra solidaridad, cariño y condolencias para las familias y amigos. También para la Policía Foral, el Gobierno de Navarra y la Ertzaintza", ha señalado.