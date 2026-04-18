Fiesta 18 ABR 2026 - 18:13h.

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Paz Vega y Orson Salazar se divorcian más de dos décadas de matrimonio. Así lo ha podido confirmar Diego Reinares y comunicarlo, en exclusiva, en 'Fiesta'. La actriz y el empresario habían cumplido veinticinco años de matrimonio el pasado mes de marzo, pero, según ha podido saber el periodista y colaborador del programa, han puesto fin a su relación. Esta notica llega días después de que Paz Vega sorprendiera en redes sociales con una serie de mensajes que preocuparon mucho a sus fans.

La actriz reflexionaba sobre la tristeza, la sensación de ahogo y la necesidad de asumir la realidad hace tan solo unos días a través de sus redes sociales: "Que difícil es asumir lo que has intentado negar tanto tiempo... Darte cuenta que el aire corre en tu contra y que cada día estás más cerca de ese lugar donde reina el olvido y la melancolía de lo que pudo ser... Es duro mirar cara a cara a ese futuro que ya es presente con los ojos vacíos de ilusión por un nuevo amanecer", fueron algunas de sus reflexiones.

Muchos medios apuntaron a una posible crisis entre la pareja e incluso divorcio al hacer mención a las bromas que la propia actriz habría estado haciendo acerca de este. Pero ha sido 'Fiesta' quien ha podido confirmar que Paz Vega y Orson Salazar han decidido poner fin a su matrimonio y romper su relación tras veinticinco años de casados y tres hijos en común (Orson, Ava y Lenon). Es más, desde hace días, su entorno ya venía alertando que la actriz no estaba pasando por un buen momento.

El motivo del divorcio de Paz Vega y Orson Salazar

Paz Vega y Orson Salazar formaban un matrimonio muy estable, pero han sorprendido a todos rompiendo su matrimonio: "Es una ruptura muy dolorosa para la actriz, envuelta en unas circunstancias que podemos dar midiendo mucho las palabras. Eran un tándem no solo en lo personal, sino también en lo profesional. Orson construyó su vida en torno a ella, era su representante", son algunas de las palabras de Diego Reinares al respecto. Además, el periodista profundiza sobre los motivos de esta ruptura:

"Me hablan de una profunda tristeza y de una profunda decepción, no solo en el ámbito de lo personal y de lo afectivo, sino también de lo económico y de los negocios que tenían en común. Es decir, de alguna manera y, según me lo cuentan, Paz Vega ha perdido la confianza en su marido, una persona a la que había otorgado muchos poderes económicos porque tenían negocios en común, pero también el poder de llevar su carrera a lo largo de todos estos años".

El resto de colaboradores de 'Fiesta' aportan más datos sobre esta inesperada ruptura. En este sentido, Saúl Ortiz apunta que Paz Vega "ha descubierto un pufo o una deuda" y que este sería el motivo de su gran decepción. Además, el periodista y colaborador de 'Fiesta' hace alusión a "dos casas que ha perdido la actriz por estos problemas económicos porque están en situación de embargo". Por su parte, Aurelio Manzano fecha la ruptura, según sus fuentes, en torno a principios de año.