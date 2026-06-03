Lorena Romera 03 JUN 2026 - 13:19h.

La exconcursante de 'Supervivientes' celebra una nueva etapa en su vida, que marca un antes y un después para ella

Miri Pérez-Cabrero, completamente rota y entre lágrimas al mostrar su cambio físico tras su paso por Honduras

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Miri Pérez-Cabrero ha anunciado un importante cambio en su vida. La que fuera concursante de 'Supervivientes' vive una de las etapas más transformadoras de su vida, dando un paso gigante a nivel personal. Con la emoción a flor de piel y asumiendo que este momento marca un auténtico antes y un después para ella, la influencer, chef y también actriz ha comunicado en redes el importante proyecto de vida que tiene entre manos, que le obliga a decir adiós a su 'palomar'.

La creadora de contenido está "contenta y triste a partes iguales" al tener que despedirse de su casa, a la que cariñosamente llamaba 'el palomar' (y al que consiguió volver después de su último paso por 'Supervivientes All Stars' tras dejar el alquiler para poder poner rumbo a Honduras). A través de su perfil de Instagram, la de Barcelona ha explicado el motivo de esta inesperada decisión. "Quería contaros que mañana es un día muy especial porque me voy del Palomar. Llegan los de la mudanza a las 08:00", ha contado de madrugada.

Rodeada de cajas e inmersa en esos preparativos de última hora, la joven ha explicado que se ha convertido en propietaria: "Me he comprado un pisito muy pequeño en el centro de Madrid, estoy supercontenta". La catalana ha explicado que ha preferido mantener el proceso en la más estricta intimidad por pura prudencia, hasta que todo estuviera bien atado. "Lo quería contar desde hace días, pero como que no quería que se me gafara nada... Lo firmé hace muy poco y hasta que no estuviera todo seguro no lo quería contar demasiado", ha explicado, reconociendo los nervios que ha pasado firmar todos los documentos.

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"Creo que poder comprar un piso que sea mío, tal y como están las cosas, es un gran logro. Es un pisito muy pequeñito, es muy mono. Estoy muy feliz. Me ha costado muchísimo encontrarlo", ha celebrado Miri Pérez-Cabrero con sus seguidores, a los que ya está haciendo partícipes de este ilusionante momento. "Es un pisito que necesita reforma, pero como necesitaré algunos permisos, que pueden tardar en que me los den... Pues bueno, voy a entrar en el piso a vivir. Así también veo qué es más necesario", ha señalado la exconcursante de 'Supervivientes', que ya hoy, a primera hora de la mañana, se ha despedido del 'palomar' para poner rumbo a su nueva vida.