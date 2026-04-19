Los dos artistas se fundieron en un gran abrazo entre risas mientras sonaba una de las canciones de Bieber

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Justin Bieber subió a la cantante Billie Eilish al escenario de Coachella. La artista, que no daba crédito al momento que estaba viviendo, solo podía taparse la cara con sus manos mientras estaba sentada en una silla. Durante ese mágico momento para los fans, Bieber abrazó en repetidas ocasiones a Eilish antes de ponerse a cantar One Less Lonely Girl.

Para Billie Eilish, esta edición de Coachella se ha convertido en una fecha muy especial. La joven cantante se tiró al suelo en dos ocasiones al tiempo que se tapaba la cara y escuchaba a Justin Bieber cantar una de sus canciones. Sin duda, un épico momento para la joven que siempre ha seguido la carrera musical de Bieber.

Los dos artistas se fundieron en un gran abrazo entre risas antes de que Eilish echase a correr para salir del escenario. La joven cantante se reunió con sus amigos y empezó a celebrar el momento como una auténtica fan de Bieber.

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Bieber se posiciona en el número uno de la lista Global Top Artist de Spotify

La vuelta de Justin Bieber a los escenarios posicionó al cantante canadiense como el número uno de la lista Global Top Artist de Spotify. Después de su actuación en Coachella, el artista superó los 77 millones de reproducciones en un solo día. Los temas más sonados en la plataforma han sido Beauty and a Beat, que se coló en el número tres; Baby, la canción que lo catapultó a la fama en 2010 y Daisies, en el número 16. Las reproducciones de su nuevo álbum SWAG aumentó en un 80% en Estados Unidos durante la semana.

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Bieber, de 32 años, encabezó el cartel de Coachella con un espectáculo donde presentó su música más reciente e hizo un recorrido de su carrera desde sus inicios en internet. El artista, frente a un ordenador, interactuó con el público que le enviaba peticiones de canciones a través de su transmisión en YouTube. Y, con un una especia de karaoke, revivió algunas de sus míticas canciones. Ayer, volvió a subirse a los escenarios para ser cabeza de cartel de nuevo y sorprender a sus fans con la presencia de Billie Eilish.