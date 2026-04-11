Justin Bieber regresa a Coachella: de la millonaria cifra estimada que recibirá a sus problemas de salud

Juan Arcones 11 ABR 2026 - 08:00h.

El artista canadiense vuelve a la primera línea musical como cabeza de cartel de uno de los festivales más icónicos de la industria

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Se usa demasiado el concepto de 'estrella', desde luego. El baremo a veces parece estar demasiado bajo, pero es imposible no definir a Justin Bieber como una estrella absoluta. ¿Quién no le conoce hoy en día? Pese a que su último trabajo musical no haya trascendido al nivel de sus anteriores álbumes, es uno de los cantantes que ha definido el panorama musical en la última década y media. Hit tras hit, y también polémica tras polémica. De niño prodigio con su 'Baby' o 'Never say never' junto a Jaden Smith (hijo de Will Smith) hasta su matrimonio con Hailey Baldwin (ahora Hailey Bieber). Todo lo que pasa en torno a Bieber es noticia.

Incluso su inminente participación este sábado, 11 de abril, y el próximo día 18 como cabeza de cartel del festival de Coachella. Y, aunque ya ha estado como artista invitado hasta en cuatro ocasiones, esta es la primera vez que su nombre aparecerá en la letra más grande del cartel.

Además, según la revista 'Rolling Stone', lo hace marcando un récord como el artista mejor pagado de la historia del festival, superando los 10 millones de dólares (5 millones por cada fin de semana). Una cifra al alcance de muy pocos. Algo que demuestra la gran expectación que hay por verle actuar de nuevo en un festival, sobre todo tras la cancelación de su gira 'Justice' por problemas de salud.

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Este año pasado lanzó por sorpresa su nuevo álbum, 'SWAG', pero la crítica lo recibió con mucha tibieza, al igual que su fandom. El disco parece a medio hacer en unas cuantas canciones y, pese a que sigue teniendo temazos como 'Butterflies' o 'Go baby', su voz cada vez más nasal y la dejadez en algunos arreglos hacen que el álbum no esté a la altura de otros trabajos del artista. Y, aunque no ha contado con ningún hit a nivel global (quizá el último sea 'Peaches'), Justin Bieber sigue siendo el 6º artista más escuchado en Spotify.

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Polémica tras polémica

Además, ahora está en un momento más relajado, más dulce. Sobre todo tras los problemas que arrastra, tanto de salud como con la prensa, desde hace años. Sus peleas con los paparazzi siempre han sido una constante en su carreras (de hecho, incluye una de ellas en su último álbum). Siempre están pendientes de cualquier detalle, por pequeño que sea, para sacar de contexto sobre el artista.

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Lo último ha sido la supuesta pelea entre él y Usher en la fiesta post-Oscar organizada por Beyoncé. Un enfrentamiento del que no se sabe más que información proporcionada por fuentes anónimas. Pero dicen las malas lenguas que la tensión entre ambos lleva ya muchos años cociéndose, pese a que Usher fuera uno de los padrinos de un joven Bieber cuando comenzó a despuntar en la música.

También hay que añadir el juicio a P. Diddy (esto merecería un extenso artículo aparte), que provocó que las redes sociales se llenaran de teorías sobre su relación con Justin Bieber, y fans buscando multitud de pistas escondidas en sus canciones sobre los supuestos abusos que habría sufrido de pequeño.

Pero, polémicas aparte, lo cierto es que Bieber reaparece como los grandes, y encima con récord de caché. ¿Qué más se puede pedir, sobre todo después del año pasado, cuando varios fans grabaron vídeos del cantante en Coachella, bastante desorientado y con evidentes problemas de salud? Y es que, después de tener que cancelar su gira por una parálisis parcial en su rostro (por culpa del síndrome de Ramsay Hunt, una complicación del virus de la varicela-zóster que causa parálisis facial parcial y dolor intenso), su vida ha cambiado por completo. La gente se pregunta si será capaz de aguantar un concierto tan largo.

Su contrato con Coachella y la expectación

Ha demostrado que, de voz, sigue perfecto. Así lo comprobamos en su actuación en esta pasada edición de los Grammy cantando su último single 'YUKON', aunque volvió a demostrar lo que algunos califican como "errático comportamiento" al aparecer en el escenario en calzoncillos (o pantalón corto) y calcetines. Quizá quiera mostrar su nuevo estilo musical, más 'desnudo' y, sobre todo, esa especie de renacimiento tras despedir a su mánager, el polémico Scooter Braun.

Porque ahora, Justin se gestiona las cosas él solito. Su contrato con Coachella lo ha negociado él, demostrando que puede controlar su imperio, y que no necesita a nadie que se llene las manos a su costa. Y es que el cantante ya lo único que necesita en su vida es su amor por Hailey Bieber, su mujer, y su primer hijo, Jack Blues Bieber, que nació en agosto de 2024. "Habla muchísimo de baloncesto. Dice 'baloncesto' todo el tiempo", confesó Hailey en una reciente entrevista para la revista 'People'. "Fui a despertarlo de su siesta y lo primero que dijo fue: '¿Baloncesto?'. Es una locura".

La pareja, tras los continuos baches en su relación, ha conseguido consolidarse (y eso que en los primeros meses de matrimonio, incluso tuvieron que acudir a un terapeuta de pareja), más aún tras las continuas tensiones con la ex de Bieber, Selena Gomez, aunque muchas de ellas fabricadas por la prensa. Porque ya conocemos a la prensa norteamericana.

¿Estarán allí para ver a su padre y marido actuar delante de miles de personas? Este sábado 11 de abril es el primero de sus dos conciertos, y pese a la tensión que hay alrededor (¿aguantará sobre el escenario? ¿Cómo será su setlist? ¿Saldrá 'no vestido' igual que en los Grammy?), lo cierto es que el mundo ya se iba mereciendo que Justin Bieber volviera a dar conciertos como solo él sabe.