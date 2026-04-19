Las imágenes de la discusión entre Paz Vega y Orson Salazar en plena calle: "Se fue cada uno por su lado"

Fiesta 19 ABR 2026 - 18:49h.

'Fiesta' ha mostrado en exclusiva unas imágenes que ahora cobran especial significado: "Ella hablaba enfadada"

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Este fin de semana 'Fiesta' daba la noticia: la actriz Paz Vega y su marido Orson Salazar se separan después de 25 años juntos y tres hijos en común. Las señales se venían sucediendo desde algunos meses no solo por los mensajes desanimados de la actriz en redes sociales, si no también por las últimas apariciones de Paz Vega en distintos eventos o entregas de premios donde aparecía sola, sin la compañía de su marido.

Era Diego Reinares quien contaba en 'Fiesta' que Paz Vega y Orson Salazar ponían fin a su relación y que la actriz se encontraba especialmente hundida: "Me hablan de una profunda tristeza y de una profunda decepción, no solo en el ámbito de lo personal y de lo afectivo, sino también de lo económico y de los negocios que tenían en común. Es decir, de alguna manera y, según me lo cuentan, Paz Vega ha perdido la confianza en su marido, una persona a la que había otorgado muchos poderes económicos porque tenían negocios en común, pero también el poder de llevar su carrera a lo largo de todos estos años".

Nuevos datos sobre la ruptura de Paz y Orson

Ahora, los colaboradores de 'Fiesta' aportan nuevos datos sobre la ruptura que más está dando que hablar y de la que aún quedan muchos aspectos por conocer. Mónika Vergara asegura que desde que la pareja decidió poner punto y final a su relación de más de 25 años Orson se alejó profesionalmente de la madre de sus hijos: "Me aseguran que él le ha entregado a ella los trastos y que desde que se decide la separación es una agencia quien se encarga de la representación de ella".

Iván Reboso ha podido hablar con personas cercanas a la actriz y al parecer se encuentra devastada: "Yo he podido hablar con dos personas que están muy cerca de Paz y me dicen que ella está muy mal y más desde que esto se ha hecho público porque ella es muy celosa de su intimidad".

Las tensas imágenes de Paz Vega y Orson Salazar

'Fiesta' ha mostrado en exclusiva unas imágenes de hace poco más de un año. En las imágenes, que ahora cobran un especial significado, se ve a Paz Vega y a su todavía marido andando por una conocida calle de Madrid. Testigos de aquella tarde aseguran que el tono durante el paseo, al menos el de ella, era de enfado.

Orson prefería sin embargo mantenerse callado, según demuestran las imágenes. Tras el paseo, la pareja se separaba y ponían rumbos distintos sin ni tan siquiera darse un beso de despedida, como cuentan los testigos de aquel momento.