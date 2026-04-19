Fiesta 19 ABR 2026 - 19:16h.

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Ayer, salía a la luz la inesperada noticia de la ruptura de Paz Vega y Orson Salazar tras veinticinco años juntos y tres hijos en común. La actriz y el representante venezolano eran una de las parejas más consolidadas del panorama nacional y, pese a que su separación ha sido discreta, en 'Fiesta' descubrimos algunas de las pistas que ya anticipaban el final de su matrimonio.

En el programa de Emma García, hemos podido conocer nuevos datos de la ruptura, así como unas imágenes, de hace poco más de un año, en el que se podía ver a la ya expareja discutiendo en plena calle. Por su parte, Diego Reinares ha señalado que Paz Vega se encuentra profundamente decepcionada con Orson, no solo en lo sentimental, sino también en lo económico. Y es que, tal y como ha indicado el colaborador: "Paz Vega había otorgado muchos poderes económicos a su marido".

El patrimonio de Paz Vega y Orson Salazar, ¿motivo de su separación?

En lo referente al tema económico y si es esto una de las razones principales del fin del matrimonio entre Paz Vega y Orson Salazar, el colaborador, Jota, ha tomado la palabra para hablar sobre el patrimonio que comparten la actriz y el representante, quienes, desde que comenzaron su relación en 2002, no solo eran una pareja sentimental, sino que eran un equipo para absolutamente todo.

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"El matrimonio concentra 4 inmuebles, el más importante la casa rural a las afueras de Madrid donde viven con sus tres hijos. Dos pisos en Madrid, uno de ellos en el centro histórico, y otra vivienda en Sevilla", ha detallado el periodista, antes de desvelar una importante información, que podría haber desencadenado la ruptura:

"Se desconoce si que hay viviendas que solo sean de Paz individualmente, pero si se ha publicado que tiene embargadas dos de sus propiedades por la Agencia Tributaria de manera preventiva a consecuencia de los 2,3 millones de euros que Hacienda le reclama, porque la deuda aparece a nombre de Paz y no de Orson".