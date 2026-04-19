Fiesta 19 ABR 2026 - 18:24h.

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El locutor estrella de Mediaset pone rostro a su inconfundible voz en 'Fiesta'. Esta tarde, el programa ha descubierto quién está detrás de una de las voces más reconocibles de la televisión. Tras más de tres décadas de trayectoria profesional, Juan Ochoa, locutor habitual en las promociones de los programas de Telecinco, ha desvelado su identidad ante el público.

"Nos ha mandado a una isla sin agua ni comida, nos ha abierto las puertas de 'Fiesta' cada fin de semana, ha descubierto talentos que ni sus propios protagonistas sabían que tenían... Él y su voz son así, se cuelan a diario en nuestra casa para recordarnos lo que no nos podemos perder nunca en Mediaset" eran las palabras con las que Emma García presentaba a Juan Ochoa.

La presentadora le ha dado la enhorabuena por su voz, que nos acompaña a diario, hasta el punto de haberse convertido en una parte más de nuestras vidas. Una voz tan característica sobre la que el locutor se ha sincerado. ¿Es natural? ¿Cómo es convivir con su voz? ¿La gente lo reconoce?

Juan Ochoa, el rostro de la gran voz de Mediaset

Respecto a su voz, el locutor ha explicado: "Convivir con mi voz, que es para mi un privilegio, es algo extraordinario, porque a diario hay mucha gente que te reconoce en situaciones cotidianas, y eso es muy de agradecer. De alguna manera formas parte de ese entorno familiar, de ese entorno sonoro de la gente que nos ve en la tele o nos escucha en la radio".

Pero... ¿cómo descubrió su talento? Juan Ochoa ha respondido: "Fue una casualidad. Yo empiezo a hacer radio a raíz de haber hecho mucha radio y un día me ofrecieron la oportunidad en una emisora pirata de presentar un disco y lo que hice fue interpretar al locutor del radio con el que tenía tanta cercanía por mi contacto cotidiano con el medio. me salió tan bien que llevo ya cuarenta y tanto años haciendo esto". También, el locutor ha desvelado que es andaluz, aunque, en el trabajo, el acento "lo deja en el cajón".

Sobre su papel en la televisión locutando promociones, Juan Ochoa ha señalado: "Invito a los espectadores a que disfruten de cada contenido, intentando hacer esas promociones adaptadas al espíritu o la línea editorial de lo que vayamos a promocionar".

"Tenemos que tomar consciencia de cómo la usamos la voz"

Asimismo, Juan Ochoa a lanzado una importante reflexión sobre la importancia de la voz, especialmente en momentos de alta crispación social como los actuales: "La voz es fundamental porque tenemos que tomar consciencia de lo importante que es cómo la usamos. Cómo utilicemos nuestra voz par comunicarnos con los demás va a ser lo que promueva el resultado de nuestras comunicaciones"

"La voz es un instrumento y las teclas son las emociones con las que lo activamos. Si somos capaces de utilizar las teclas acertadas. Seguramente nos vamos a llevar todos mucho mejor", ha declarado el locutor y gran voz de Mediaset.