A sus 79 años, la cantante planea contraer matrimonio con Alexander Edwards antes de que ella alcance las ocho décadas de vida

Cher, sobre las críticas por su relación con un hombre 40 años menor: “Tengo 79 pero no envejecí en espíritu”

Compartir







La historia de amor entre Cher y su actual pareja, el productor musical Alexander 'AE' Edwards, continúa sorprendiendo a propios y extraños. A pesar de sus casi 40 años de diferencia, ambos tienen claro que quieren dar un paso en su relación: planean casarse antes de que la artista cumpla 80 años en mayo de 2026.

Aunque su representante ha negado que exista una fecha concreta, todo apunta a que será a principios del año que viene cuando se conviertan en marido y mujer, tal y como ha informado una fuente cercana a la pareja a 'The Mirror'.

De acuerdo al entorno íntimo de la intérprete, su cumpleaños marca "un momento perfecto" para formalizar el romance. "Ella ve su próxima celebración por cumplir 80 años como el momento perfecto para que ella y Alexander sellen el trato", ha declarado la fuente.

Asimismo, ha destacado que "a Cher no le importa nada la diferencia de edad y ambos están listos para comprometerse el uno con el otro". De ser cierto, este matrimonio sería el tercero para Cher.

El historial amoroso de Cher

Su vida amorosa siempre ha llamado la atención, especialmente durante su matrimonio con Sonny Bono, con quien formó uno de los dúos musicales más emblemáticos de los años sesenta y setenta.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La relación terminó en 1975 y, ese mismo año, en concreto, cuatro días después, Cher se casó con el músico Gregg Allman. Solo aguantaron nueve días de casados, aunque hasta 1979 su relación estuvo marcada por idas y venidas, en una de ellas nació su hijo Elijah Blue.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Tras ambos matrimonios, la cantante protagonizó otros romances con celebridades como Tom Cruise, Val Kilmer o Gene Simmons, aunque ninguno tuvo la estabilidad o la duración que mantiene ahora con Edwards.

Cher y Alexander Edwards

La pareja se conoció en 2022 durante la Semana de la Moda de París. Según contó la propia Cher, Edwards fue quien se acercó primero y, para sorpresa de muchos, ella quedó encantada con su personalidad.

Edwards, vicepresidente de A&R en el sello musical Def Jam Recordings, ya era conocido en la industria antes de comenzar su relación con la cantante. Había mantenido una relación con la modelo Amber Rose, con quien tuvo un hijo en 2019 y poco después se separaron.

Cher y Edwards protagonizaron su primera aparición pública en una alfombra roja en marzo de 2023. Desde entonces, Cher ha hablado abiertamente de lo que siente y de cómo es él en las distancias cortas: "Es muy divertido, muy inteligente, es un verdadero encanto y tenemos una linda relación", explicó en CBS Mornings.

También, consciente de las críticas que ha despertado su relación por su notable diferencia de edad, puntualizó: "No están viviendo mi vida. Nadie sabe lo que pasa entre nosotros, pero lo que les puedo asegurar es que nos lo pasamos genial. Él simplemente me dice: 'Sabes, uno envejece, pero el espíritu sigue siendo joven', y es cierto, porque yo tengo 79, pero no envejecí en espíritu".