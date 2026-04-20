El padre Guilherme montó un escenario de grandes proporciones en la Plaza de Mayo para homenajear al papa Francisco

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El sacerdote y DJ portugués, Guilherme Peixoto, sorprende con una versión cristiana de 'Café con Ron' de Bad Bunny en la Plaza de Mayo. El padre Guilherme reunió a miles de personas en el centro de Buenos Aires para realizar un concierto gratuito en homenaje al papa Francisco poco antes del primer aniversario de su muerte.

La Plaza de Mayo acabó abarrotada con su espectáculo de música electrónica al estilo 'rave', aunque la locura llegó con su versión cristiana de Bad Bunny. "Por la mañana café, por la tarde oración, por la noche Dios con su protección", decía en la canción.

Un espectáculo al estilo 'rave'

El padre Guilherme, como se le conoce popularmente, montó un escenario de grandes proporciones en la Plaza de Mayo, principal espacio cívico de la capital argentina, y su espectáculo de música electrónica al estilo 'rave' que abarrotó el lugar de personas que bailaban hasta las calles laterales, una convocatoria que superó todas las expectativas.

El sacerdote reprodujo mensajes en la voz del fallecido papa Francisco por sobre pistas musicales. "Caminemos juntos todos. Cuidémonos los unos a los otros. Cuídense entre ustedes, no se haqan daño. Cuídense, cuídense la vida. Cuiden la familia, cuiden la naturaleza, cuiden a los niños, cuiden a los viejos. Y acérquense a Dios. Dios es bueno. Dios siempre perdona, Dios comprende, no le tengan miedo. Dios es Padre", sonó por los parlantes la voz del difunto sumo pontífice, lo que despertó el clamor de la multitud.

Un dj que ha desperado el interés de medios internacional

Francisco murió el 21 de abril de 2025 a los 88 años, tras complicaciones por una infección pulmonar, y su popularidad en Argentina -donde llegó a ser arzobispo hasta su elección al trono de San Pedro en 2013- no paró de crecer, además de instaurar un legado dentro de las diferentes ramas del catolicismo local.

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Sus actuaciones en la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa ante 1,5 millones de jóvenes y en otros escenarios internacionales han despertado el interés de medios internacionales.