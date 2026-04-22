Rocío Molina 22 ABR 2026 - 09:02h.

La exconcursante de la segunda edición de 'Gran Hermano' presenta el proyecto en el que ha trabajado junto a su hija

Fayna Bethencourt anuncia su nuevo proyecto: "No puedo ser más feliz"

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Fayna Bethencourt atraviesa una etapa muy plena en lo personal y profesional después del infierno que vivió hasta la detención y entrada en prisión de su ex Carlos Navarro, 'El Yoyas'. La que fuera concursante de la segunda edición de 'Gran Hermano' se ha convertido en una figura relevante en la televisión canaria donde colabora en el programa 'Hay que verlo' y ahora estrena nuevo e ilusionante proyecto junto a su hija.

La canaria se atreve con todo y tras haber explorado anteriormente su faceta como actriz, ahora su historia ha inspirado a Belice, banda de indie-pop afincada en Gran Canaria con su nuevo tema 'Valentina'. Un single en el que ella misma y su hija son las protagonistas del videoclip.

"'Valentina' es ella, eres tú, somos todos. Soltar para empezar, romper con los miedos, correr en la dirección de los miedos en ocasiones. Si te sientes Valentina, esperamos que esta canción te sirva de empujón o de abrazo al recordar que tú pudiste hacerlo", son las palabra con las que la banda presente este nuevo tema que ya está disponible en todas las plataformas digitales.

Agradecida porque hayan contado con ella y que su historia haya servido para describir a la de muchas "Valentinas", la exconcursante de 'GH' ha visto cumplir un sueño más junto a su hija. "Especialmente emocionada por formar parte de 'Valentina' junto a mi hija. Gracias por contar con nosotras", ha escrito tras verse las primeras imágenes del videoclip.

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El proyecto que nace con una vocación universal, presentándose como un reflejo de superación para cualquier persona que necesite romper con sus miedos ha causado una gran sensación en las redes y todavía más impacto al ver el asombroso parecido físico entre Fayna Bethencourt y su hija, las dos protagonistas del videoclip.

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Tras definirlas como "dos gotas de agua irrompibles" y en la colaboración que hacen representar a la misma persona, madre e hija han reforzado todavía más la unión que tienen con este proyecto conjunto. "Os parecéis un montón", "preciosas", "sois iguales", son algunos de los muchos comentarios que han recibido nada más ver los primeros segundos de este tema nuevo de Belice.

Con el apoyo de su entorno y de los suyos, Fayna Bethencourt ha demostrado que es posible reinventarse plenamente y que su historia es la de muchas mujeres. "Somos muchas Valentinas, gracias por dejarnos ponerle rostro", ha admitido emocionada por formar parte de este proyecto junto a su hija.