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Hugo, de ‘Gran Hermano’, y su novia se confirman y hacen saltar las alarmas sobre una posible boda

Hugo, de ‘Gran Hermano’, y su novia se confirman y hacen saltar las alarmas sobre una posible boda
Hugo Pierna, de 'GH' y su novia. INSTAGRAM
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Hugo Pierna ha compartido en sus redes sociales un momento de lo más especial y significativo en su vida de pareja. Tras presentar oficialmente a su pareja en junio de 2025, el exconcursante de 'Gran Hermano 12+1' se encuentra viviendo una etapa de máxima plenitud junto a Irene Gómez. Tanto es así, que se acaban de confirmar, haciendo saltar las alarmas sobre una posible boda

Tras 12 años de relación con María La Jerezana, ambos decidieron separar sus caminos definitivamente. La andaluza ha rehecho su vida junto a José María Almogueira, y Hugo junto a Irene. A través de su perfil oficial de Instagram, la pareja ha querido hacer partícipes a sus fans de un importante e íntimo acontecimiento religioso que han celebrado juntos. Hugo ha publicado una preciosa fotografía de ambos en el interior de una iglesia: “Confirmados. La foto que mejor resume todo”. 

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En la instantánea se puede ver a los dos en la iglesia, abrazados y riéndose con una gran complicidad, reflejando el dulce momento que atraviesan. Por si fuera poco, el de Lérida ha querido dejarle un cariñoso y divertido mensaje a su chica en la sección de comentarios: “Ya eres santa, no solo por aguantarme”, ha escrito demostrando su característico sentido del humor.

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Como era de esperar, la publicación ha revolucionado por completo a sus fieles seguidores, quienes no han tardado en analizar el significado de la publicación. Al tratarse de un requisito indispensable en la iglesia católica para poder contraer matrimonio, las teorías sobre un futuro enlace no han tardado en inundar los comentarios. “Si no estás confirmado, no puedes pasar por vicaría, uf huele a boda”, ha advertido un usuaria.

Hugo Pierna y su novia en la iglesia confirmándose
Hugo Pierna y su novia en la iglesia confirmándose. telecinco.es

La unanimidad ha sido total en la publicación y los mensajes de enhorabuena se han sucedido de forma masiva en cuestión de minutos. “¡¡Huele a boda!!” o “Felicidades pareja, a por la boda”, son solo algunos de los comentarios de sus fans, que ya se imaginan al exconcursante de 'GH 12+1' vestido de etiqueta. Aunque el protagonista no ha confirmado nada de momento, su comunidad espera con ansias verle dando el “sí, quiero”.

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