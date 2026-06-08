Equipo Outdoor 08 JUN 2026 - 09:00h.

El exconcursante de 'Supervivientes' sorprende a sus seguidores con una noticia que lleva cinco años persiguiendo

Gianmarco Onestini desata los rumores de relación con una tentadora de 'La isla de las tentaciones'

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Gianmarco Onestini ha anunciado una noticia que lleva cinco años persiguiendo en silencio, lejos de los focos y mientras seguía sumando capítulos en la televisión española e internacional. El exconcursante de ‘GH VIP’ y ‘Supervivientes’ ha compartido en sus redes un mensaje cargado de emoción que ha sorprendido a sus seguidores. A través de su perfil de Instagram, el italiano ha celebrado un importante logro personal tras "muchas noches sin dormir y años de sacrificio".

Desde que llegó a España para participar en ‘GH VIP 7’, donde protagonizó una intensa relación con Adara Molinero, el italiano no ha parado. ‘Supervivientes’, varios programas como colaborador, y hasta un salto a Francia el pasado verano en uno de los programas más populares del país. Todo eso, sin que nadie supiera lo que llevaba entre manos.

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Y es que Gianmarco ha anunciado que ha superado los 28 exámenes de la carrera de Derecho en la Università di Bologna, una de las universidades más antiguas y prestigiosas del mundo. No es la primera vez que el exnovio de Adara Molinero comparte avances de sus estudios: comenzó la carrera en Madrid y la ha terminado en Italia, pero esta vez el hito es definitivo.

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"Cinco años intensos. Cinco años de sacrificios, compaginando trabajo y estudios al mismo tiempo. Muchas noches sin dormir y madrugando. No ha sido fácil conseguir equilibrarlo todo… ¡pero lo he logrado! Y hoy puedo decir que ha merecido absolutamente la pena", ha escrito.

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El modelo ha sacado adelante la carrera mientras participaba en realities, viajaba entre España, Italia y Francia, actuaba como DJ y construía una comunidad de un millón de seguidores en redes. También ha anunciado que ya ha entregado la tesis y que solo le queda la proclamación oficial.

La reacción más emotiva ha llegado de su hermano Luca, también exconcursante de realities en España y muy querido por la audiencia. "Sono orgoglioso di te", es decir, "estoy orgulloso de ti", ha escrito en italiano. Otros conocidos rostros de Telecinco como Rafa Mora también le han mandado sus felicitaciones.

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"VAMOOOOOS... ANDIAMOOO", ha cerrado su publicación mezclando los dos idiomas que definen su vida. Solo queda un último paso: la proclamación oficial que convertirá a Gianmarco en licenciado en Derecho. Una forma de celebrar que, más allá de los platós, hay un Gianmarco que lleva cinco años demostrando que puede con todo. Y que cuando se propone algo, lo consigue.