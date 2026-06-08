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Ingreso hospitalario

Almudena Porras comparte una foto desde el hospital: "Me ha dado un dolor muy fuerte, ya estoy descansando"

Almudena Porras
Almudena Porras, de 'Supervivientes' y 'La isla de las tentaciones'. INSTAGRAM
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Almudena Porras ha sufrido un susto de salud que la ha llevado directa a las urgencias del hospital. Pocas semanas después de poner fin a su intensa aventura en 'Supervivientes', la malagueña ha tenido que acudir al centro hospitalario por un "dolor muy fuerte". Consciente de la preocupación que ha generado entre su comunidad de seguidores, la pareja de Borja ha dado la última hora sobre su estado de salud a través de sus stories de Instagram.

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Apenas unos días después de poner fin a su intensa aventura en los Cayos Cochinos, la que fuera participante de la última edición de 'La isla de las tentaciones' ha acudido de urgencia al hospital. A través de sus redes, la creadora de contenido ha compartido una fotografía en la que aparece con una vía intravenosa en el brazo, con la que le han suministrado la medicación necesaria para paliar sus dolores.

Sin embargo, lo ha hecho esbozando una leve sonrisa; un tierno gesto con el que ha querido restar gravedad al asunto y tranquilizar a los suyos. Junto a la instantánea, la ex de Darío Linero ha escrito un texto en el que actualiza su estado de salud: "Mis niñas, estoy viendo que os habéis preocupado mucho por mí y quería deciros que estoy bien".

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El motivo del ingreso hospitalario de Almudena Porras

Un post en el que ha revelado el motivo de su ingreso, haciendo especial hincapié en que ya está en vías de recuperación: "He tenido que venir al hospital porque me ha dado un dolor muy fuerte, pero parece que todo ha quedado en un susto". Aunque no ha entrado en más detalles, Almudena Porras ha dejado claro que la situación está bajo control y que ya se encuentra bien.

La foto de Almudena Porras en el hospital
La foto de Almudena Porras en el hospital. INSTAGRAM

"Ya estoy mejor y descansando. Gracias por todos vuestros mensajes. Os quiero", ha señalado la concursante de la última edición de 'Supervivientes', que ya se recupera tras este susto de salud que la ha llevado directa al hospital.

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