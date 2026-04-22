Claudia Barraso 22 ABR 2026 - 17:28h.

Kendall Jenner y Jacob Elordi llevarían meses saliendo según confirman los rumores de sus citas y encuentros más privados

Kendall Jenner confiesa que ya tiene hecha una lista con nombres para sus futuros bebés: "Son normales y bonitos"

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Kendall Jenner y Jacob Elordi han mantenido un supuesto romance en secreto desde hace meses, pero los rumores se avivaron tras el primer fin de semana en Coachella. Todos sus fans siguieron muy de cerca sus acercamientos a pesar de que ninguno de los dos se haya pronunciado al respecto.

Hace cuatro años que el actor asistió al cumpleaños de la supermodelo y, aunque aún era pronto para hablar de una nueva pareja dentro del mundo mediático, muchos de sus seguidores comenzaron a investigarles muy de cerca. Fue en la fiesta de los Oscar de Vanity Fair, a principios de año, cuando fueron captados teniendo una profunda conversación que ya hizo sonar todas las alarmas.

Hasta ahora, Kendal Jenner ha estado más vinculada a Bad Bunny, pero ambos separaron sus caminos en 2023 tras menos de un año de noviazgo. La modelo ha intentado siempre dejar su vida amorosa a un lado, separada del foco mediático, como así lo confirmó en una entrevista para ‘Vogue Australia’ en 2019: “Para mí, muchas cosas son muy especiales y sagradas, como mis amigos y mis relaciones. Personalmente creo que sacar las cosas a la luz hace que todo sea mucho más desordenado”.

Kylie fue quien animó a su hermana para que se lanzase con Jacob Elordi

En otra entrevista para la plataforma ‘Poosh’, de su hermana Kourtney Kardashian, reveló que ella es una persona que se enamora a primera vista: “Me pasa mucho, y además, no soy el tipo de persona que puede enamorarse poco a poco de alguien. No sé como debe ir eso, no lo entiendo”.

Otra fuente reveló al medio ‘Daily Mail’ que “llevan saliendo un par de meses, desde principios de febrero, así que ya hace tiempo y todo va bien. Les ha ayudado mucho haber estado los dos en Los Ángeles durante los últimos meses, eso les ha dado tiempo para estrechar lazos”. De la misma manera, ha confirmado que Kylie fue quien impulsó a su hermana para que saliese con él: “Chica, date prisa, sal con este chico ya”.