Celia Molina 13 ENE 2026 - 12:43h.

La influencer estadounidense ha revelado en un podcast que, aunque ahora está soltera, ya sabe los nombres de sus futuros hijos

Kendall Jenner, sobre los rumores en redes que dicen que es lesbiana: "Entiendo que salir del armario no es fácil..."

Compartir







Aunque ya declaró que, de cara a los 30 años que cumplió recientemente, quiere centrarse únicamente en sí misma (y no en la idea de tener una nueva pareja), Kendall Jenner ha confesado en el podcast 'In Your Dreams With Owen Thiele' que ya tiene hecha una lista con sus nombres de bebés favoritos, para usarla el día que se convierta en madre. Señalando que no está pensando en la maternidad como un proyecto vital cercano (tras su ruptura con Bad Bunny y su intento de reconciliación con Devin Booker no se le conoce pareja estable), la modelo sí le ha dedicado tiempo a pensar cómo se llamarán sus hijos en el futuro.

Si bien no reveló ningún nombre de la lista, Jenner dijo que la lista es "normal" porque le gustan "los nombres normales y bonitos". Por tanto, no tienen nada que ver con nombres rocambolescos o que hagan referencia a otros famosos. Así, la estrella de 'Las Kardashian' también respondió rápidamente a la pregunta de si seguiría la tradición de sus padres de poner a sus hijas nombres que empiezan por K. "No, cariño. Por supuesto que no", respondió ella, sin descartar la posibilidad de ponerles a sus hijos algún nombre poco común.

PUEDE INTERESARTE Kim Kardashian afirma que la llegada del hombre a la luna en 1969 fue un montaje y la NASA responde

"Los nombres de mis hijos no empezarán por K"

Entre los nombres famosos que más le gustan, ha destacado el de Joaquin Phoenix o el de Brad Pitt como sus favoritos, porque "no son nada alocados como Doorbell" (Timbre). Y, en esta entrevista, ha declarado de nuevo su intención de ser madre cuando le llegue el momento y no como tenía pensado, a los 27 años, cuando era más joven: "Cuando era joven solía decir que a los 27 años me encantaría tener hijos. Ahora ya he pasado esa edad y siento que sigo siendo muy joven. Estoy disfrutando de mi libertad sin hijos", dijo en 'Vogue' en 2024 y continúa en la misma línea de pensamiento.

Fue en este podcast donde la influencer declaró también que "jamás se ha hecho una operación de cirugía estética en la cara": "Juro por lo que más quiero en este vida que nunca me he hecho ningún procedimiento, solo un par de veces me puse bótox en la frente para eliminar, temporalmente, las líneas de expresión. Y también juro que no me he operado la nariz, aunque entiendo, viendo fotos mías antiguas, que la gente crea que lo he hecho. Simplemente es que, con el tiempo, mi nariz se ha ido adaptando a mi cara", dijo en su larga conversación con Owen Thiele.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Por otro lado, su medio hermana, Khloé Kardashian también ha comenzado el año hablando de su aspecto físico. En su podcast, 'Khloé in Wonder Land', aseguró que no le preocupa cumplir años a nivel numérico, pero sí a nivel estético: "Tan pronto como pueda ser congelada y preservada, apúntenme. Soy muy vanidosa y me gusta verme de cierta manera. No me importa envejecer cuando se trata de números, puedo tener 104 años si me sigo viendo así. Si estoy genial, no me importa lo que diga ese número. Me afecta estéticamente", confesó en su primer capítulo de 2026.