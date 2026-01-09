“Hay todo un sector de Internet que piensa soy lesbiana”, ha admitido la modelo

Khloé Kardashian expresa su deseo de "congelar su cuerpo" para evitar los signos del envejecimiento: "Que me preserven"

Compartir







La actriz Kendall Jenner ha aclarado los rumores sobre su supuesta homosexualidad. “Hay todo un sector de Internet que piensa soy lesbiana”, dijo la modelo este viernes en un episodio del podcast ‘In your dreams’, de Owen Thiele.

Jenner continuó confirmando que no es parte de la comunidad LGBTQIA+, pero que tampoco tendría ningún problema en salir del armario si lo fuera. “Entiendo que salir del armario no es fácil para nadie, si no para la mayoría”, reconoció.

“Y no digo que sea fácil, pero sabiendo, y puedo hablar por mí misma, y conociéndome, creo que a estas alturas de mi vida ya lo habría hecho”, continuó. La estrella de ‘Kardashians’, de 30 años, aclaró una vez más que salir del armario no es “algo fácil” de hacer y por lo tanto, “conociéndome y sabiendo cómo me gustaría vivir mi vida, lo haría”.

"No creo que lo sea, pero no me cierro a las experiencias de la vida"

También añadió que “no tendría ningún problema en serlo”. La ex estrella de ‘Keeping Up With The Kardashians’ continuó reflexionando sobre la “narrativa” de que está “ocultando esto” a sus fans. "He visto comentarios muy malos que dicen: 'Es malo para el negocio', y yo me pregunto: '¿Qué? ¿Cómo?'. No lo entiendo", dijo.

“En definitiva, a día de hoy no lo soy añadió, antes de admitir: “No creo que lo sea, pero no me cierro a las experiencias de la vida”. La actriz criticó lo “mala que es alguna gente” con respecto al rumor sobre su sexualidad. "No es como si me dieran la bienvenida y me dijeran: 'Oye, si lo fueras, sí, ven'. No es amable. Es muy cruel. Es como si me preguntaran: '¿Qué demonios estás haciendo?'", dijo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Durante años, las redes sociales han estado plagadas de rumores infundados de que Jenner es gat o bisexual y ha tenido relaciones secretas con otras mujeres. La estrella de Hulu cree que el rumor comenzó porque ella era reserva de su vida amorosa.