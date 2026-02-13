El icónico actor australiano estrena este viernes su nuevo film protagonizado junto a Margot Robbie, 'Cumbres borrascosas'

El romántico gesto de Jacob Elordi con Margot Robbie durante la premiere de Cumbres Borrascosas en Londres

Jacob Elordi es, sin duda, el actor del momento. Ha pasado de ser un rostro emergente en la industria a uno de los nombres más comentados de Hollywood. Nominado por primera vez a un Premio Oscar por su actuación en 'Frankenstein', el australiano no solo domina gran parte de las encuestas por su talento, también por su magnetismo personal, su presencia y su portento físico.

A sus 28 años, Elordi estrena este viernes, 13 de febrero, su nueva película junto a Margot Robbie, 'Cumbres Borrascosas', una adaptación del clásico de Emily Brontë firmada por Emerald Fennell y que llega rodeada de máxima expectación. Sobre todo después de que la actriz de 'Barbie' confesara en una entrevista que durante una escena del film, en la que el actor la levanta con un brazo y la protege de la lluvia con el otro, él la dejó "con las piernas temblando" de la emoción. También afirmó que el protagonista de 'Mi primer beso' sería "un gran novio".

Esas palabras, su apasionada imagen interpretando a Heathcliff en el filme -personaje icónico por su amor obsesivo e imposible- y que el lanzamiento aterrice un día antes de San Valentín, ha reavivado el interés por su historia de amor fuera de la pantalla.

Joey King, su primera pareja pública

Elordi captó la atención internacional en 2018 con el estreno de 'Mi primer beso' y tras su papel como Nate Jacobs en 'Euphoria'. Su rápido ascenso a la fama provocó, a su vez, que salieran a la luz sus relaciones sentimentales, y dejó clara una cosa: que su vida amorosa sería seguida con lupa.

Una de sus primeras parejas conocidas fue Joey King, su compañera y coprotagonista en 'Mi primer beso'. Elordi y King empezaron a salir alrededor de 2017 tras conocerse en el set y su relación duró más de un año.

"Es una experiencia muy interesante conocer a tu novio en el set porque pasas mucho tiempo juntos y se vuelven muy unidos muy rápido. Pasábamos 17 horas al día juntos, y todos nosotros salíamos después de trabajar para ir a ver películas y así. Fue grandioso', confesó King a la revista 'Bello'.

También reveló que, después de su ruptura, había sido complicado trabajar juntos en las secuelas tras su ruptura, pero no lamentaba su noviazgo.

"Hicimos un sacrificio de lo que, obviamente, todo el mundo está pensando. Lo abordamos y fui astuta a la hora de hacerlo. Hacer esos sacrificios valió la pena. Fue una locura, pero sinceramente, fue un momento realmente bonito porque aprendí mucho sobre mí y crecí como actriz. Me hizo crecer como persona", aseveró en el pódcast de 'Mood with Lauren Elizabeth'.

Zendaya

Después llegó su romance con Zendaya, compañera en 'Euphoria' y relación que rápidamente encendió las redes sociales y la prensa internacional.

Aunque ambos intentaron restar importancia a su relación -insistiendo públicamente en una simple amistad- sus apariciones juntos en eventos y encuentros privados avivaron todo tipo de rumores. De hecho, se les vio muy cariñosos en las calles de Nueva York, publicándose imágenes de ellos besándose con las que se confirmó que mantenían un romance.

Según trascendió, su relación terminó en 2020, y desde entonces han seguido distintos caminos personales y profesionales distintos.

Kaia Gerber

Tras el romance con Zendaya, Elordi comenzó a salir Kaia Gerber, modelo e hija de Cindy Crawford. Su relación fue más pública y duró casi un año.

"Poder estar con alguien en quien confío, donde no queremos nada el uno del otro. Tener una relación segura y estable como esta, realmente me ha abierto los ojos a las posibilidades del amor y a lo que se siente amar sin condiciones", manifestó la joven, cuatro años menor que él, a 'Vogue'.

Asimismo, reconoció que el actor era "una gran persona a la que puedo acudir porque ha ido a la escuela de teatro y tiene años de experiencia que yo no tengo. Así que le digo, 'Oh, definitivamente te voy a usar como recurso'". Terminaron en 2021.

Olivia Jade Giannulli

Sin duda, la relación más duradera de Elordi ha sido con la influencer Olivia Jade Giannulli, con quien ha mantenido una historia de amor 'on-off' desde finales de 2021.

Según trascendió, rompieron en agosto del año pasado, se reconciliaron en septiembre durante la promoción de su película 'Frankenstein', y confirmaron que la relación había terminado definitivamente en octubre de ese año.

Sin embargo, el pasado mes de enero volvieron a desatar los rumores de reconciliación después de ser vistos saliendo juntos de un hotel en Nueva York. Ambos fueron fotografiados subiendo a una furgoneta.

Quizá lo más curioso de esta relación ha sido su resistencia al formato típico de 'celebrity couple'. Aunque han estado juntos juntos durante cuatro años y se han dejado ver públicamente juntos en numerosas ocasiones, ambos han mantenido gran parte de su noviazgo fuera de las redes sociales. De ahí que se desconozca si realmente se han vuelto a dar una nueva oportunidad. Por el momento, ambos guardan silencio.