Pedro Jiménez 09 JUN 2026 - 02:00h.

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Si existen dos participantes de 'La isla de las tentaciones 10' que han vivido el reality de una manera muy intensa y pasional, protagonizando momentos de todo tipo y dejándose llevar en República Dominicana en cuanto a sus sentimientos se refiere, esos son Atamán y Leila. Es por eso que en el momento de tomar la decisión final en su hoguera final, Sandra Barneda no ha podido evitar romperse como nunca la hemos visto en esta edición.

"Leila es el amor de mi vida y lo será", han sido las palabras de Atamán antes de su tenso reencuentro con Leila. "Qué p*** vergüenza que me has hecho pasar", le ha dicho Leila a Atamán nada más verle, dando el pistoletazo de salida a una serie de reproches y ataques que se han lanzado de manera sucesiva ambos. "Me has dejado por los suelos", le ha respondido Atamán. La tensión ha reinado en el ambiente, hasta que Sandra Barneda ha intervenido pidiéndole a Leila que se sentara.

Y es que si hay algo que le ha reprochado Atamán a Leila es todo lo que ha permitido la canaria en 'Villa Deseo' poniéndole mote a este, "riéndose de él" y participando en situaciones que le han dolido y mucho a Atamán y que Leila no ha hecho nada para evitar. Un Atamán que en un momento dado ha confesado que antes de entrar, Leila le mandaba bizums porque "la tenía bloqueada de todos lados".

"A mí ni me besas", le ha dicho Leila, intentando justificar sus actos y recordando cómo era él con ella antes de entrar. "Caí porque lo sentí", ha señalado Leila varias veces, una frase que repetiría a lo largo de la hoguera. Otra de las cosas que le ha reprochado Leila es el casí trío que este se hace en 'Villa Montaña', algo que ha aparecido en la tablet a través de unas comprometidas imágenes del canario: "¿Estás orguloso de eso?", le ha preguntado Leila. "Por una vez he pensado en mí", ha subrayado Atamán.

La emoción de Sandra Barneda

Tras ver unas nuevas imágenes, Leila y Atamán han vivido un sincero momento cara a cara que ha provocado que Sandra Barneda acabe entre lágrimas. "Me sentí utilizado, parece que lo tenías planificado", ha indicado Atamán. Leila ha justificado de nuevo lo que ha hecho en su villa apuntado que su relación, cuando entró a 'La isla de las tentaciones 10', estaba "un poco fría".

Ante unas nuevas imágenes en las que hemos visto a Atamán roto en su hoguera, los dos se han derrumbado muchísimo 'dando portazo' a los reproches y justificaciones y abriéndose, dejándonos a todos con el corazón como un puño. Ya en el ecuador de la hoguera, Sandra Barneda ha llamado a Atamán y le ha entregado una foto de cuando comenzó su relación con Leila, dirigéndose a esta para "hablar desde el corazón".

La decisión final de Leila y Atamán

Por último -y tras terminar la hoguera- ha llegado el momento de responder a la gran pregunta. Sandra Barneda se ha dirigido primero a Atamán y luego a Leila para preguntarles cómo quieren abandonar 'La isla de las tentaciones 10. En primer lugar, Atamán ha señalado que se quiere ir solo de la hoguera final, mientras que Leila ha tomado la decisión de irse con David.

Como consecuencia, David ha irrumpido en la hoguera final de Leila y Atamán para tomar otra decisión trascendental y clave en este reencuentro tan decisivo: "¿Cómo quieres abandonar 'La isla de las tentaciones 10', solo o con Leila?". ¿Quieres saber la respuesta de David? ¡Dale play al vídeo y descúbrelo!