Patricia Fernández 09 JUN 2026 - 02:02h.

¿Cómo han decidido marcharse las parejas de 'La isla de las tentaciones 10'? Dale al 'play' a los vídeos para descubrirlo

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Las parejas de 'La isla de las tentaciones 10' han vuelto a reencontrarse en las hogueras finales, lo han hecho frente a Sandra Barneda después de enfrentarse a esta prueba de amor en República Dominicana.

Los primeros en hacerlo eran Alba y David, todo después de que ella llegase a besarse en 'Villa deseo' con Álex Girona, algo que hacía que este haya vivido un sinfín de emociones en sus días en 'La isla de las tentaciones 10'. Gritos y reproches era lo primero que intercambiaban al verse, algo que no cambiaba durante el visionado de imágenes y las explicaciones que tenían que darse.

Ambos se sinceraban sobre lo que esta experiencia ha significado para ellos, de lo que se han dado cuenta y cómo se han sentido y tras esto contestaban a la gran pregunta que les lanzaba Sandra Barneda: abandonar solos, juntos o con un nuevo amor.

Yuli llegaba rota a su encuentro con Lucas, ella aseguraba que no entendía lo que le ha sucedido para haber acabado cruzando todos los límites con Óscar. Él solo quería saber si seguía enamorada de él y su respuesta le dejaba completamente descolocado.

Después de muchas lágrimas y explicaciones que ambos necesitaban, la pareja tomaba una decisión ante una Sandra Barneda que no podía evitar emocionarse al ver este complicado momento para ellos.

Bayan y Miguel, los que menos tiempo han estado en 'La isla de las tentaciones 10', tenían cosas que reprocharse tras las imágenes que han podido ver sobre lo que han hecho en sus villas. Ella no entendía que hubiera estado tan cerca de Claudia, mientras él aseguraba que no se esperaba que ella tuviera una conexión con Amar.

Después de momentos de tensión y de que ella terminase marchándose por unos instantes de la hoguera, muy enfadada, tenían que decidir si quieren seguir juntos, marchase solos o han conocido un nuevo amor con el que quieren intentarlo fuera.

La hoguera final de Atamán y Leila era una de las más esperadas de todas por lo intenso que han vivido ambos su paso por 'La isla de las tentaciones 10'. Además, ha sido un reflejo de su paso por República Dominicana, con un Atamán totalmente roto en varias ocasiones a lo largo de la hoguera y una Leila reprochándole al canario algunos actos que ha tenido en la villa decepcionantes para ella.

Pero sin duda, si hay que resaltar un momento de la hoguera es cuando Sandra Barneda se ha emocionado muchísimo instantes antes de que los dos tomasen la decisión final sobre si salir de la mano o, por el contrario, irse solos ante las palabras de ambos sobre lo que han vivido en su relación para ambos. Y no es para menos: la presentadora ha vivido todo con ellos y no ha podido evitar estas lágrimas en el momento más importante de su paso por el programa desde que comenzaron la aventura.