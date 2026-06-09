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Parejas de 'La isla de las tentaciones 10'

Las decisiones de todas las parejas de 'La isla de las tentaciones 10' en las hogueras finales

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Sandra Barneda en la hoguera final de las parejas.. Telecinco.es
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Las parejas de 'La isla de las tentaciones 10' han vuelto a reencontrarse en las hogueras finales, lo han hecho frente a Sandra Barneda después de enfrentarse a esta prueba de amor en República Dominicana.

Tensión y reproches en la hoguera de David y Alba

Los primeros en hacerlo eran Alba y David, todo después de que ella llegase a besarse en 'Villa deseo' con Álex Girona, algo que hacía que este haya vivido un sinfín de emociones en sus días en 'La isla de las tentaciones 10'. Gritos y reproches era lo primero que intercambiaban al verse, algo que no cambiaba durante el visionado de imágenes y las explicaciones que tenían que darse.

La hoguera final de David y Alba, al completo
La hoguera final de David y Alba, al completo

Ambos se sinceraban sobre lo que esta experiencia ha significado para ellos, de lo que se han dado cuenta y cómo se han sentido y tras esto contestaban a la gran pregunta que les lanzaba Sandra Barneda: abandonar solos, juntos o con un nuevo amor.

Incredulidad y culpa en la hoguera de Yuli y Lucas

Yuli llegaba rota a su encuentro con Lucas, ella aseguraba que no entendía lo que le ha sucedido para haber acabado cruzando todos los límites con Óscar. Él solo quería saber si seguía enamorada de él y su respuesta le dejaba completamente descolocado.

Yuli y Lucas deciden el futuro de su relación en la hoguera final, al completo
Yuli y Lucas deciden el futuro de su relación en la hoguera final, al completo

Después de muchas lágrimas y explicaciones que ambos necesitaban, la pareja tomaba una decisión ante una Sandra Barneda que no podía evitar emocionarse al ver este complicado momento para ellos.

Bayan y Miguel viven una intensa hoguera final

Bayan y Miguel, los que menos tiempo han estado en 'La isla de las tentaciones 10', tenían cosas que reprocharse tras las imágenes que han podido ver sobre lo que han hecho en sus villas. Ella no entendía que hubiera estado tan cerca de Claudia, mientras él aseguraba que no se esperaba que ella tuviera una conexión con Amar.

Bayan y Miguel, cara a cara en la hoguera final, al completo
Bayan y Miguel, cara a cara en la hoguera final, al completo

Después de momentos de tensión y de que ella terminase marchándose por unos instantes de la hoguera, muy enfadada, tenían que decidir si quieren seguir juntos, marchase solos o han conocido un nuevo amor con el que quieren intentarlo fuera.

La lacrimógena hoguera final de Leila y Atamán

La hoguera final de Atamán y Leila era una de las más esperadas de todas por lo intenso que han vivido ambos su paso por 'La isla de las tentaciones 10'. Además, ha sido un reflejo de su paso por República Dominicana, con un Atamán totalmente roto en varias ocasiones a lo largo de la hoguera y una Leila reprochándole al canario algunos actos que ha tenido en la villa decepcionantes para ella.

Sandra Barneda se rompe por completo al hacer la pregunta final a Leila y Atamán en la hoguera: "No puedo luchar con algo que no siento"
Sandra Barneda se rompe por completo al hacer la pregunta final a Leila y Atamán en la hoguera: "No puedo luchar con algo que no siento"

Pero sin duda, si hay que resaltar un momento de la hoguera es cuando Sandra Barneda se ha emocionado muchísimo instantes antes de que los dos tomasen la decisión final sobre si salir de la mano o, por el contrario, irse solos ante las palabras de ambos sobre lo que han vivido en su relación para ambos. Y no es para menos: la presentadora ha vivido todo con ellos y no ha podido evitar estas lágrimas en el momento más importante de su paso por el programa desde que comenzaron la aventura. 

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