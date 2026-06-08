Lorena Romera 08 JUN 2026 - 14:29h.

La exconcursante de 'Supervivientes' se somete a nuevas pruebas tras el positivo en su test de embarazo en sangre

Marta Peñate, tras duplicar la beta en sus análisis: "La última vez acabó siendo un ectópico"

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Marta Peñate está nuevamente atravesando nuevamente uno de los momentos más complejos y de mayor incertidumbre de su vida. Tras anunciar que había dado negativo y que había agotado la última oportunidad para quedarse embarazada, la que fuera concursante de 'Supervivientes' sorprendía anunciando el positivo en su test en sangre. Ahora, la presentadora y colaboradora de televisión se ha sometido a pruebas y ha actualizado el estado de su embarazo, confirmando que "no está evolucionando bien".

La que fuera también participante de 'La isla de las tentaciones' está siendo muy transparente con el proceso, compartiendo en redes los pasos que están siguiendo los médicos ante una evolución que no está siendo la esperada. "Hay que ver cómo va la analítica. Obviamente no está evolucionando bien, con lo cual me han quitado la medicación. Ahora hay que esperar a que lo vaya expulsando", ha explicado la de Las Palmas de Gran Canaria.

Pero la mayor incógnita está en los resultados de sus niveles hormonales. "No tengo ni idea de por qué sigue subiendo la beta. No descarto que sea un embarazo ectópico... Hay que esperar. Obviamente, me quitan la medicación porque descartan que el embarazo vaya bien, al tener tan baja la beta... Aunque hay casos. Hay muchas mujeres que me han escrito diciendo que su embarazo evolucionó", ha relatado en un directo a través de su perfil de Instagram.

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Lo que Marta Peñate no es capaz de explicar con total certeza es el motivo exacto por el que el equipo médico ha decidido retirarle el tratamiento farmacológico a pesar de que la hormona beta hCG sigue experimentando un ascenso, un dato que habitualmente respondería a un embarazo evolutivo.

"Supongo que no será evolutivo del todo. La beta tendría que estar en 200 y está en 175. Hago caso a lo que dice mi doctora", ha aclarado, respondiendo a las numerosas preguntas de su comunidad, que también han querido saber sus planes ahora que se ha quedado sin embriones. En este momento, su prioridad absoluta es cerrar el capítulo actual y recuperarse tanto física como emocionalmente antes de tomar cualquier decisión médica importante.

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"Ahora mismo, como no he solucionado este problema, tampoco me estoy planteando nada. Estoy a la espera, pensando", ha concluido, centrándose en asimilar lo ocurrido y a la espera de los resultados de las próximas analíticas, que muy probablemente determinarán el desenlace de su embarazo.