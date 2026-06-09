El ministro relata cómo recibió un diagnóstico inesperado, reivindica la detección precoz y rompe tabúes sobre las secuelas de la enfermedad

Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial, anuncia que padece cáncer y será intervenido quirúrgicamente en abril: "Va a salir bien"

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El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, se ha sincerado por primera vez sobre el cáncer de próstata que le diagnosticaron a principios del año pasado y por el que tuvo que ser operado.

Durante su participación en el programa 'Gente Maravillosa' de Televisión Canaria, el político ha roto su silencio y ha abordado sin rodeos tanto el impacto emocional de la enfermedad como la importancia de la detección precoz, la experiencia de la operación y las secuelas asociadas a un cáncer que, en muchos casos, avanza sin mostrar síntomas.

En la entrevista, Torres ha querido trasladar un mensaje claro a la población masculina: el cáncer de próstata puede desarrollarse de forma silenciosa durante años. En su caso, ha asegurado que no presentaba ninguna de las señales que habitualmente se asocian a esta enfermedad.

"No, ninguno", ha respondido cuando le preguntaron por si había experimentado síntomas previos al diagnóstico. Ni sangre en la orina, ni problemas urinarios, ni necesidad de levantarse repetidamente por la noche. Nada hacía sospechar que padecía un tumor.

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El diagnóstico del político y la detección precoz

Su diagnóstico llegó de forma inesperada. Según ha explicado, acudió al médico por una molestia diferente relacionada con una sensación de quemazón en un pie y una parálisis en una parte del cuerpo. Fue entonces cuando una analítica reveló unos niveles elevados del antígeno prostático específico (PSA), un marcador que llevó a los especialistas a realizar nuevas pruebas hasta confirmar la existencia del cáncer.

Por ello, Torres ha defendido la necesidad de acudir a las revisiones médicas y realizar los controles recomendados, especialmente a partir de determinadas edades o cuando existen antecedentes familiares.

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"Cuando es curable, muchas veces no da síntomas", ha recordado durante la conversación, subrayando que la detección precoz sigue siendo la principal herramienta para aumentar las posibilidades de éxito.

Uno de los momentos más destacados de la entrevista ha llegado cuando la presentadora, Eloísa González, ha elogiado públicamente la naturalidad con la que estaba abordando una enfermedad que todavía continúa rodeada de silencios y prejuicios.

Sin embargo, Torres ha aprovechado la ocasión para denunciar esa realidad. "Muchos hombres no lo quieren hacer ni lo quieren decir", ha afirmado, señalando que todavía existen pacientes que prefieren ocultar tanto el diagnóstico como la intervención quirúrgica por miedo al estigma social o por la asociación que algunas personas establecen entre las secuelas del cáncer de próstata y la pérdida de virilidad.

"Lo primero es la vida, después la calidad de vida", ha espetado.

La operación y lo peor del cáncer

En su caso, la operación a la que fue sometido se realizó mediante cirugía robótica, una técnica cada vez más utilizada en este tipo de tumores por su precisión y por favorecer una recuperación más rápida.

Aunque ha reconocido la dureza del postoperatorio y las dificultades físicas de los primeros días tras la intervención, el ministro ha asegurado que el momento más complicado de todo el proceso llegó antes de entrar en quirófano. "Lo peor no es el dolor físico de la operación, lo peor es conocer los resultados de la pruebas".

A su juicio, la espera para saber si existía metástasis, si el cáncer había afectado a otros órganos o si se había extendido a los huesos ha sido uno de los mayores desafíos a los que se ha enfrentado.

A partir de su propia experiencia, ha querido lanzar un mensaje de apoyo a quienes atraviesan situaciones similares y agredecer "a quienes me han tratado". "Solo tengo alabanzas para ellos", ha zanjado.