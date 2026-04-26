Luitingo rompe su silencio sobre su ruptura con Jessica Bueno: "Va a saberse la verdad"

Fiesta 26 ABR 2026 - 18:11h.

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Tras algo más de un año de noviazgo, Jessica Bueno y Luitingo confirmaban el fin de su relación en febrero de 2025 acabando así una relación que comenzaba en la casa de Guadalix cuando ambos participaban en 'GH VIP'.

La pareja, en un principio, atribuyó la ruptura al "desgaste emocional" y a la falta de entendimiento por las constantes discusiones. Después, sería Jessica Bueno la que daría más detalles de la ruptura comentando que la relación se volvió "poco sana" y que tuvieron que tomar la decisión de separarse por el bien de ambos a pesar de que seguían enamorados.

Poco después, durante una entrevista en '¡De viernes!', Jessica Bueno rompía a llorar desconsolada al escuchar unos audios en los que Luitingo, presuntamente, hablaba de forma negativa sobre sus hijos.

Luitingo ha hablado con Saúl Ortiz sobre la mediática ruptura

Luitingo apenas comentó nada sobre la separación, comentando únicamente en redes sociales para sus seguidores que había echado mucho de menos su tierra y a su gente por estar viviendo en Bilbao junto a Jessica... hasta hoy.

Saúl Ortiz se ha puesto en contacto con el cantante y ha logrado unas palabras que no solo ponen fin al silencio de Luitingo sobre la ruptura, si no que dejan entrever que el artista tiene aún mucho que contar:

"Ni el bueno es tan bueno, ni el malo es tan malo. Me han hecho muchísimo daño por proteger sin argumentos a esa persona. Dios lo pone todo en su sitio y la verdad saldrá a la luz tarde o temprano, repito, ni los malos son tan malos, ni los buenos son tan buenos".