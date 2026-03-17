La identidad de la nueva novia de Luitingo y sus fotos, en exclusiva

Ana Carrillo 17 MAR 2026 - 18:19h.

Anna Gurguí ha desvelado la identidad de la novia de Luitingo, con la que comenzó a salir tras su ruptura con Jessica Bueno

Gloria González desvela que ha dejado de hablarse con su padre por John Guts: “¿De qué vas?”

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Gloria González, finalista de la cuarta edición de 'GH DÚO', ha acudido como invitada a 'En todas las salsas', donde la han entrevistado las colaboradoras del programa que conduce Vai y que está disponible en Mediaset Infinity. Juntas han repasado los salseos de la semana y han ofrecido las mejores exclusivas, como ha hecho Anna Gurguí, que ha desvelado la identidad de la novia de Luitingo.

El verano pasado salió a la luz que el finalista de 'GH VIP 8' estaba saliendo con una joven gaditana residente en Sevilla, la misma ciudad en la que él ha vivido siempre con sus padres. Habían pasado tan solo unos meses de su ruptura con Jessica Bueno - con la que rompió en febrero de 2025 - y la noticia sorprendió mucho. El cantante no quiso dar detalles sobre esta relación, pero en sus redes sociales manifestaba lo ilusionado y feliz que estaba.

Pese a que no ha ocultado en todos estos meses que es feliz al lado de esta chica, no ha querido enseñar su rostro y en las fotos que ha compartido con ella solo ha mostrado sus manos o partes de su cuerpo. El pasado fin de semana, se lanzó a subir a Instagram un post en el que muestra que estuvo con ella viendo un partido de fútbol, pero tapó su cara con unos corazones.

La investigación de Anna Gurguí la ha llevado a descubrir quién es esta chica y ha mostrado sus fotos de Instagram, ya que tiene el perfil abierto, cuenta con más de 13.000 seguidores y Luitingo siempre le deja mensajes con corazones y piropos en sus posts. "Es guapísima", han coincidido las colaboradoras al verla. Dale al play al vídeo que encabeza este artículo y descubre la identidad de la novia del cantante que pone la banda sonora de 'Operación Camarón'.