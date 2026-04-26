Fiesta 26 ABR 2026 - 16:54h.

Kiko Jiménez se pronuncia tras ser absuelto de maltrato psicológico contra su exnovia, Gloria Camila

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La justicia se ha pronunciado y ha archivado la denuncia que Gloria Camila Ortega interpuso contra Kiko Jiménez por presunto maltrato psicológico. El actual novio de Sofía Suescun ha celebrado esta resolución judicial que le absuelve de este grave delito y ha anunciado emprender acciones legales contra su expareja por haber ensuciado su nombre con estas tremendas acusaciones. 'Fiesta' analiza esta noticia y comparte las primeras palabras de Kiko Jiménez al respecto.

La jueza que llevaba el caso ha desestimado el presunto maltrato psicológico porque no ha encontrado indicios suficientes para acreditar los hechos: "El maltrato no es un arma, no es una estrategia, no es una herramienta para hacer daño a alguien con quien compartiste una relación. He sido señalado, juzgado socialmente y puesto en el punto de mira por una denuncia que decidió ponerme cinco años después de terminar nuestra relación", son algunas de las palabras de Kiko Jiménez al respecto a través de sus redes sociales.

Primeras palabras de Kiko Jiménez tras ser absuelto de la denuncia de Gloria Camila

Omar Suárez ha podido hablar con Kiko Jiménez y dice haberle encontrado "respirando tranquilo": "Me dice que ha pasado mucho, tanto él como su familia, que han sufrido mucho, que ha sido 'señalado públicamente y que muchas marcas no han querido trabajar conmigo porque me han puesto una etiqueta por todo este proceso. Lo que más me duele es mi abuelo porque cuando llega la denuncia llegó a casa de mi abuelo porque yo estaba en 'Supervivientes' y mi abuelo, al final, falleció sin saber cómo terminó este caso".

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La jueza, lo que viene a decir, es que no se han encontrado indicios suficientes para acusar de forma penal y "en resumen, viene a decir que todo se debe a una relación sentimental que se ha deteriorado con el tiempo y, por inseguridades o celos de Gloria Camila se suceden una serie de situaciones". De esta manera, no estaría culpando a Kiko Jiménez de los problemas psicológicos de Gloria Camila, que han podido derivar en una anorexia nerviosa. Al parecer, quienes han leído la sentencia, dicen que es "demoledora" contra Gloria Camila y que "pone el acento en su pasado" para no culpar a Kiko.

"La jueza apunta así a una situación complicada y viene a decir que Gloria debería mirar hacia su pasado, la difícil situación que ha tenido", apunta, por su parte, Mónika Vergara. Mientras tanto, Amor Romeira, amiga de Gloria Camila, denuncia lo difícil que es demostrar este tipo de cosas: "La justicia no valora todo lo que estás exponiendo. Que una denuncia se archive, no invalida el discurso de una víctima". El resto de colaboradores analiza al detalle todo este asunto.

Gloria Camila se pronuncia tras la decisión de la jueza

Por su parte, Gloria Camila ha roto su silencio en 'El tiempo justo': "Voy a hacer lo que mis abogados me recomienden y lo que ellos me recomiendan es recurrir". Cuando le comentan que Kiko tiene la intención de denunciarla "por denuncia falsa", Gloria dice que "cuando yo hago esto va detrás de profesionales, se hace un informe pericial y se determina que hay que poner una demanda, no es porque yo me lo esté inventando. Lo que no voy a permitir es que a mí se me acuse de hacer una denuncia falsa o que me lo he inventado, no, porque yo no juego con eso. Si se acepta y va a trámite es porque algo hay".