Fiesta 26 ABR 2026 - 18:42h.

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Raquel Mosquera está viviendo uno de los peores momentos de su vida después de que su marido Isi se encuentre retenido en una cárcel francesas por posesión de drogas. La peluquera visita el plató de 'Fiesta' para contar, con detalles, cómo descubrió que su marido había sido privado de libertad y cómo está afrontando todo este asunto en su día a día. Durante su entrevista, Raquel Mosquera responde a todas las preguntas que plantean los colaboradores del programa y aclara varios puntos clave: cuándo saldrá Isi de la cárcel y a cuánto ascendía su deuda.

Raquel Mosquera desvela que su marido viajó con droga en su interior porque estaba siendo amenazado por una deuda familiar: "Entre los ocho mil y los diez mil euros". Al desvelar esta cifra, los colaboradores se sorprenden porque consideran que era una deuda asumible, que podrían haber pedido un préstamo y no jugarse la vida y la libertad de esta forma. De hecho, Raquel reconoce que Isi podría haberle pedido a ella el dinero pues, aunque no le sobre, podría haberle ayudado, pero "no quiso involucrarme".

¿Cuándo podrá salir Isi, marido de Raquel Mosquera, de la cárcel?

Además, Raquel Mosquera ha dado detalles de la futura puesta en libertad de su marido: ¿Cuándo podrá salir Isi de la cárcel? "En octubre de 2027 es cuando él quedaría libre, pero ahora lo que estoy moviendo es para que le hagan la extradición (proceso internacional por el cual terminaría de cumplir su condena en una prisión española). Tiene que ser al año, porque hasta el año no puede ser, pero sí que se puede solicitar ya mientras". La tendría que pedir él y Raquel se muestra optimista ante esto, pues dice que hay pruebas suficientes para que se la aprueben. También gestionarían pedir el tercer grado.

Raquel Mosquera desvela cuándo habla con su marido

Por otro lado, Raquel Mosquera aclara que suele hablar con su marido los domingos porque es cuando ella suele estar con sus padres y sus hijos y así aprovecha para hablar con todos: "Llama él, yo no le puedo llamar". Cuando le preguntan por la confianza que ha podido romperse a raíz de este suceso, estas son sus palabras: "En su momento, cuando pasó esto, me vi rota y, sinceramente, me mosqueé mucho, las cosas como son".

"Pero yo después de ver a mi marido, hablar a mi marido e investigar sobre eso y ver que es así, te aseguro que mi matrimonio no está roto. Creo en él a pies juntillas. Me ama y está súper enamorado de mi desde hace doce años. Hemos formado, como a mí siempre me ha hecho ilusión en la vida, tener una familia. Tengo una familia estupenda y yo, con mi marido, de verdad, no me puedo quejar como marido, como padre ni como compañero de viaje", ha sentenciado Raquel Mosquera.