Lorena Romera 28 ABR 2026 - 17:17h.

El presentador y colaborador ha anunciado que su hija Claudia, de 25 años, va a ser madre

Alonso Caparrós presume, orgulloso, del talento de su hija Claudia

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Alonso Caparrós atraviesa uno de los momentos más dulces de su vida tras confirmar que se convertirá en abuelo por primera vez. El presentador, concursante de realities como 'GH VIP', ha dado la noticia visiblemente emocionado, revelando que su hija Claudia, de 25 años, está esperando su primer hijo. El colaborador de televisión ha admitido estar "muy feliz y muy contento".

En su última aparición televisiva, el madrileño de 55 años (que tiene otro hijo, Andrés, de 23 años) ha contado que su primogénita está esperando su primer hijo. "Voy a ser abuelo. Hace unas semanas apareció mi hija Claudia en casa. Me llamó la atención porque insistía mucho, normalmente pasa bastante de mí, un domingo me dijo: 'Papá, te quiero ir a ver'", ha contado, explicando cómo se enteró de la noticia.

"Lo primero que me dice es 'retraso'. Y claro le digo: 'Tren'. Estaba totalmente fuera de onda. No lo pillaba, hasta que caí en la cuenta que me estaba diciendo que estaba embarazada", ha confesado el comunicador. Más allá de la anécdota, esta noticia supone para él una oportunidad de "recuperar el tiempo perdido" con su hija.

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Alonso Caparrós hace referencia con estas palabras a la etapa en la que, debido a sus adicciones, no pudo estar presente como deseaba durante la infancia de sus hijos. Al enterarse del embarazo, su reacción inmediata fue de entrega absoluta: "Lo primero que me vino a la cabeza fue: 'Yo me voy a volcar con esto porque es una manera de recuperar el tiempo perdido'. Pero claro, mi hija tiene un marido", ha reflexionado.

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A pesar de esos miedos iniciales, Claudia le ha transmitido toda su confianza, asegurándole que está muy feliz porque sabe que será "un abuelo presente". Aunque la pareja todavía no conoce el sexo del bebé, el futuro abuelo ya tiene una predicción clara. Además, tampoco oculta sus preferencias, ya que ha manifestado que quiere "que sea niña". Con este nacimiento, la familia Caparrós sella una etapa de reconciliación y estabilidad, esperando con ilusión la llegada del nuevo integrante.