Natalia Sette 28 ABR 2026 - 12:09h.

Los exparticipantes de 'La isla de las tentaciones' se han dado el 'si quiero' en una emotiva pedida de mano en Colombia

Ruth González, de ‘La isla de las tentaciones’, se sincera sobre su trastorno; qué es, síntomas y causas

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Ruth González y Niko Malvaux han dado el paso definitivo en su relación. Los que fueran una de las parejas más mediáticas y cuestionadas de ‘La isla de las tentaciones 7’ han vuelto a demostrar que su amor está a prueba de todo. Tras superar hogueras de confrontación , polémicas y una vida alejados del foco mediático, la pareja ha anunciado su compromiso matrimonial desde un escenario inmejorable.

El lugar elegido por Nico para hincar rodilla fue Colombia, un país inmensamente importante para ambos. El colombiano le regaló a Ruth el viaje por su 25 cumpleaños, cumpliendo así el sueño de la canaria de visitar el país de origen de su chico. Ha sido precisamente allí, entre playas paradisíacas y el calor de la tierra de Niko, donde ha tenido lugar la romántica pedida. “Dije que sí”, ha comenzado escribiendo Ruth emocionada.

La modelo ha querido dedicar unas palabras llenas de sentimiento a su futuro marido, haciendo balance de todo lo que han vivido desde que salieran de República Dominicana. “Sí a nosotros, a nuestro amor y a esta familia que estamos construyendo paso a paso. Con paciencia, con caídas y con las ganas de elegirnos día tras día”, ha expresado conmovida. Para Ruth, este compromiso es el broche de oro a una historia que ha sabido resistir las tormentas: “A todo lo que hemos superado juntos, que hoy nos hace más fuertes, más reales y más nuestros”.

Niko Malvaux, por su parte, no ha podido ocultar el alivio y la felicidad que siente al haber compartido por fin la noticia. El ahora ‘streamer’ ha confesado a través de sus 'stories' lo difícil que ha sido mantener el silencio. “Por fin puedo gritarlo en alto y al mundo entero, un secreto que guardaba durante meses y que no podía guardarlo más”, ha desvelado emocionado.

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La pareja asegura sentirse viviendo un sueño del que no quieren despertar. “Nos sentimos en un sueño, de esos que no quieres que se acaben y, sin embargo, es real… aquí en Colombia, contigo”, compartía Ruth. Con esta decisión, la pareja reafirma su intención de seguir creciendo de la mano y respetándose sin miedo al qué dirán. “Porque después de todo… siempre fuimos y seremos nosotros”, ha concluido la canaria.

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A pesar del bache que supuso 'La isla de las tentaciones' para ellos como pareja, han logrado superar todas las adversidad y seguir más fuertes que nunca. Su deseo de ser marido y mujer está ahora a punto de cumplirse y no pueden estar más felices y emcionados por esta nueva etapa.