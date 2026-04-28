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Dura pérdida Maite Galdeano

Maite Galdeano enseña las cenizas de su perra Tila y revela qué hará con ellas: "Esto es lo que ocupa su cuerpo"

Maite Galdeano enseña las cenizas de Tila y revela qué hará con ellas
Maite Galdeano, madre de Sofía Suescun y exconcursante de 'Gran Hermano'. Mediaset
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Maite Galdeano ha tenido que hacer frente a uno de los momentos más duros que se habría imaginado tras sufrir la durísima pérdida de su perra Tila. La madre de Sofía Suescun ha enseñado a través de sus stories el regreso a casa de las cenizas de su mascota dentro de una caja de madera que le han personalizado en el crematorio. La exconcursante de 'Gran Hermano' ha querido hacer partícipes a sus seguidores del momento impactante en el que ha enseñado los restos de su fiel amiga a cámara y ha revelado lo que hará con ellas.

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Después de unos días de ausencia en los que ha vivido el duelo de su mascota, la navarra reaparecía junto a su hijo Cristian Suescun, que se convertía en refugio. Y ahora Maite Galdeano lo ha vuelto a hacer para compartir 'el último adiós' a su gran amor, su perra Tila. Con mucha emoción, la exconcursante de 'GH' ha enseñado a sus seguidores su reencuentro con su mascota tras volver del crematorio con sus restos mortales.

Maite Galdeano, al llegar a casa con las cenizas de su perra Tila
Maite Galdeano, al llegar a casa con las cenizas de su perra Tila. Instagram
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"Vuelve a casa Tila y vamos a ponerla aquí que era su sitio preferido, en el salón", ha indicado nada más llegar y antes de abrir el saquito con las cenizas de su perra. La emoción por el momento ha aumentado al ver la reacción de Alma, su otra perra, que ha empezado a olfatear la bolsa y a lamer la caja de madera. "Parece que sabe que está aquí dentro", ha admitido la televisiva con sorpresa.

Maite Galdeano muestra el contenido de la caja de Tila y se emociona
Maite Galdeano muestra el contenido de la caja de Tila y se emociona. Instagram

Tras ver la dedicatoria que les han hecho en el crematorio y abrir la caja personalizada, Maite Galdeano no ha podido evitar hacer una reflexión donde ha mostrado una dura realidad: "En este saquito está Tila, mi amor. Esto es lo que ocupa su cuerpo. Ay qué pena por favor. Mirad, parece arena mismamente, ¡qué penita!", ha expresado, mostrando con naturalidad la realidad última de la vida.

A pesar de su tristeza, la madre de Sofía Suescun encuentra consuelo en saber que su mascota está con ella, donde ha sido feliz y que esta la acompañará donde quiera que vaya. "Vas a estar aquí en el hogar, conmigo, mi vida y vendrás del salón a la habitación y de la habitación al salón como te gustaba y cuando decida dónde vivir echaremos las cenizas por ahí para que estés también en libertad. Te amo, cariño", ha concluido su mensaje tras esta dura vuelta a casa.

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