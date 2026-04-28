Adara Molinero desvela los motivos por los que ha tenido que cambiar de psicólogo

Natalia Sette 28 ABR 2026 - 10:00h.

La exconcursante de 'Supervivientes' confiesa las razones por las que ha tenido que cambiar de psicólogo en varias ocasiones

Adara Molinero y su novio, Vicente Romero, dan un importante paso en su relación

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Adara Molinero no ha tenido nunca reparo en visibilizar la importancia de la salud mental. Tras la valentía mostrada al compartir su diagnóstico de TDAH , la exconcursante de ‘Supervivientes’ ha querido profundizar en otro aspecto fundamental de su vida: la terapia. Consciente de que encontrar la ayuda adecuada es un camino difícil, la influencer ha decidido compartir su experiencia para evitar que otros cometan sus mismos errores.

A través de sus redes sociales, Adara ha querido lanzar una guía de advertencias para quienes están iniciando un proceso terapéutico. “Me tomo las confianzas de hablaros de esto porque la verdad es que he pasado por unos cuantos”, ha comenzado diciendo con total honestidad. Para la influencer, la primera señal de alerta es la falta de progreso real. “Si llevas mucho tiempo con tu psicólogo y no notas que tu vida esté cambiando poco a poco, cambia de psicólogo”, ha sentenciado tajante.

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Sin embargo, hay situaciones que le han ocurrido personalmente y que califica de extrema gravedad. “Esto es fuerte y me ha pasado”, ha advertido antes de desvelar comportamientos poco profesionales que ha tenido que soportar. “Si te está contando su vida personal, si se pone de ejemplo, huye. Tu psicóloga no es tu amiga”, ha relatado. Según Adara, el foco debe estar siempre en el paciente: “A esto se le suma que dé su opinión personal. Te tiene que guiar para que saques tus propias conclusiones, no hacerte el resumen ella”.

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La madrileña también ha hecho hincapié en la necesidad de un trato personal dentro de la consulta. “Tienes que sentir que hay conexión con esa persona. Yo sentí una vez que estaba tratando con un robot”, ha confesado. Según cuenta, aquel profesional parecía carecer de empatía real: “Yo le contaba lo que me preocupaba y esa persona decía: ¿Qué es lo que sientes? Llevaba una plantilla hecha”.

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Por último, Adara ha querido separar la espiritualidad de la ciencia, a pesar de ser una persona creyente en esos temas. “Otra red flag es que tu psicólogo base todo en creencias espirituales. Yo soy la primera que soy súper espiritual, pero la psicología es otra cosa”, ha puntualizado. Para la exconcursante de ‘Gran Hermano’, ir a terapia tiene un objetivo muy concreto: “Esto va de solucionar problemas, buscar técnicas, de conocerte y de saber patrones”.

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Con esta reflexión, Adara pretende que sus seguidores no se conformen ni se sientan culpables si una terapia no funciona. “Soy consciente de que no es fácil encontrar a la persona que te pueda ayudar, pero no te tienes que quedar con el primer psicólogo que venga”, ha concluido. Sus seguidores han agradecido enormemente el video y se han sentido seguros para compartir sus propias experiencias en la sección de comentarios.