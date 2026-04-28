Laura Matamoros carga contra Makoke por hablar de sus padres, Kiko Matamoros y Marian Flores

Ana Carrillo 28 ABR 2026 - 18:29h.

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Laura Matamoros le ha mandado un mensaje público a Makoke tras regresar de Ibiza y ser preguntada en el aeropuerto de Madrid por la entrevista que la madre de su hermana Anita concedió a '¡De viernes!' la semana pasada y en la que habló de sus padres, Kiko Matamoros y Marian Flores. Al colaborador de televisión lo tachó de celoso y relató un episodio violento que había vivido a su lado cuando eran pareja, mientras que de la hermana de Mar Flores contó que le había dejado mensajes desagradables y que tuvo un "altercado" con ella en la calle cuando Kiko la dejó.

Ayer, en 'El tiempo justo', Leticia Requejo contó que Anita, la única hija en común de Makoke y Kiko, "no estaba a favor" de que su madre diera la entrevista en '¡De viernes!' pese a que actualmente no tiene relación con su padre y solo mantiene el vínculo con Laura de los cuatro hermanos que tiene por parte de padre, que son: Lucía, Diego, Laura e Irene; fruto del matrimonio del colaborador con Marian Flores.

Laura Matamoros no ha tenido una buena relación con Makoke en los últimos años y cuando los reporteros le han preguntado en su llegada a Madrid ha preferido guardar silencio. "No voy a decir nada", ha comenzado diciendo la que fuera concursante de 'Supervivientes' en 2017 y 2024, aunque finalmente sí que se ha decidido a responder a su exmadrastra cuando los reporteros le han recordado que no solo habló de su padre, sino también de su madre, que lleva años alejada de los medios de comunicación: "Que se dé un puntito en la boca".

Los periodistas le han preguntado si quería añadir algo más y la influencer ha sentenciado: "Lo que puedo decir es que me reafirmo: se podría dar un puntito en la boca antes de hablar de los demás, antes de hablar de mi madre, antes de hablar de mi padre y ya, nada más". Tras escuchar a Laura, Luis Pliego ha recordado que la noche en que Marian Flores dio a luz a Irene, nacida en 1998, Kiko estaba con Makoke: "¡Para que venga Makoke a dar lecciones de cualquier cosa!". "¡Cómo no te va a sentar mal!", ha añadido Joaquín Prat.