Lorena Romera 28 ABR 2026 - 13:52h.

La exparticipante de 'LIDLT' ha explicado el motivo de su llanto desconsolado, relacionado con su 'sí, quiero'

Marieta se viste de novia antes de su boda y Suso Álvarez se emociona

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Marieta no ha podido evitar romper a llorar por un motivo relacionado con su boda con Suso Álvarez, que se celebrará el próximo mes de julio. La que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' y exconcursante de 'Supervivientes' ha compartido una imagen en la que la vemos entre lágrimas, completamente desbordada. A través de Instagram, la influencer ha confesado el motivo de su llanto, que deja claro que la emoción por su enlace con el colaborador está más a flor de piel que nunca.

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La chispa saltó en los platós de Telecinco y, desde entonces, su relación ha ido avanzando a pasos agigantados, frente a los ojos de sus miles de seguidores. Ahora, a pocas semanas de su 'sí, quiero', la que fuera ganadora de 'GH DÚO' ha compartido una imagen en la que se deja ver completamente desbordada, llorando desconsoladamente.

Con los ojos empañados, la de Elche, de 26 años, ha confesado que el motivo de este estallido de emoción está directamente relacionado con su inminente enlace con Suso Álvarez. Pero lejos de tratarse de un contratiempo de última hora, las lágrimas de Marieta son de pura emoción y felicidad.

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La que fuera una de las grandes protagonistas de su edición de 'La isla de las tentaciones' ha alcanzado un hito clave en la organización de su boda después de meses de preparativos. "Acabamos de enviar las invitaciones oficiales de nuestra boda y estoy tal que así", escribe junto a la imagen en la que la vemos con los ojos completamente anegados en las lágrimas.

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Pero este no es el único motivo de celebración para la pareja. La exconcursante de 'Supervivientes' también le ha contado a sus seguidores que ya han comenzado las clases de baile de cara a su baile nupcial. Tal y como han ido contando a través de Instagram en estos meses, Marieta y Suso Álvarez están puliendo cada detalle para que su boda sea el momento más especial de sus vidas.