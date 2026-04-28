El diestro peruano ha permanecido varios días ingresado a consecuencia de la grave cogida que sufrió el pasado 23 de abril en la Maestranza de Sevilla

Última hora sobre el estado de salud de Roca Rey: recibe un telegrama de 'El Cordóbes' mientras espera la retirada de los drenajes

Compartir







Este martes, 28 de abril, Andrés Roca Rey ha recibido el alta médica después de varios días ingresado a consecuencia de la grave cogida que sufrió el pasado 23 de abril en la Maestranza de Sevilla.

A la salida del Hospital Viamed Santa Ángela de la Cruz, el diestro ha reaparecido con un bastón y ha asegurado a los medios allí presentes: "Ahora viene la parte dura de la recuperación, que es la rehabilitación, pero contento, contento de poder estar aquí con ustedes ya habiendo salido del hospital; tenía muchas ganas, ahí no se pasa bien la verdad".

Asimismo, ha declarado que se siente "muy agradecido" debido a las muestras de cariño que ha recibido estos últimos días, "a la vida, a Dios, y a toda la gente que ha estado preocupada por mí".

Sobre su regreso a los ruedos, ha admitido que todavía es una incógnita y que no existe una fecha cerrada. "Espero estar cuanto antes", ha indicado. Todo dependerá de cómo cicatrice la herida y de la respuesta del músculo durante las próximas semanas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En cuanto a su estado físico, el torero ha aclarado que los médicos le han trasladado que presenta "muchos destrozos musculares" y que, aunque tuvo "mucha suerte" porque no hubo lesiones en arterias, el tiempo de baja dependerá de cómo responda al trabajo de fisioterapia, que comienza "mañana mismo".

Pese al susto, el matador guarda un recuerdo especial de lo vivido antes de la cogida. "Ha sido un triunfo importante, bonito, la verdad, una faena y una tarde en la que me sentía muy tranquilo, muy a gusto y, sobre todo, muy de verdad, como es el toreo al final; después de la faena llegó el percance, pero me quedo con un buen sabor de boca, ya no solamente por lo que sentí interiormente, sino por todo el cariño y toda esa pasión y entrega que me ha demostrado el público sevillano", ha sentenciado.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Los detalles de la cogida y su ingreso

La cogida se produjo en el tramo final de una de las tardes más intensas de la Feria de Abril. Cuando entraba a matar al quinto toro de la corrida, Rey fue alcanzado y sufrió una herida en el muslo derecho con una trayectoria total de 35 centímetros. El parte médico habló de importantes daños musculares, aunque sin afectación vascular grave, circunstancia clave para evitar consecuencias mayores.

Desde que se produjo el percance, el torero ha recibido numerosos mensajes de apoyo del mundo taurino, de aficionados y de compañeros de profesión.

Especialmente importante ha sido la presencia de su entorno más cercano, con familiares desplazados desde Perú y su pareja, Tana Rivera, muy pendiente de su evolución desde el primer momento.