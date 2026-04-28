La guía para ver el eclipse solar total en España: la franja de la península y la hora exacta dónde se verá

David Jiménez 28 ABR 2026 - 15:59h.

Aún quedan 112 días para el 12 de agosto, cuando en España se podrá contemplar el primer eclipse solar total en más de un siglo

El trío de eclipses solares que vivirá España a partir de agosto: "No tiene nada que ver un 99,9 y un 100% de totalidad"

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Aún quedan 112 días para el 12 de agosto, cuando en España se podrá contemplar el primer eclipse solar total en más de un siglo, pero en unos días se podrá hacer una especie de ensayo general para asegurarse de que el lugar elegido permitirá una buena visibilidad. Para observar bien el eclipse habrá que estar en la franja de totalidad, pero además habrá que poder ver el Sol sobre el horizonte al atardecer. Una montaña, unos edificios u otros obstáculos visuales pueden arruinar la visión.

Gracias a la guía, por ejemplo, del Instituto Geográfico Nacional sabemos exactamente la franja por dónde será visible el eclipse total de sol. Sabemos también que ocurrirá a partir de las 20.30, con el sol ya muy cerca del horizonte y sabemos, y esto es lo más importante, que desde hoy y hasta el día 2 de mayo el solo estará en la misma posición que el 12 de agosto. Así que estos días debemos acudir ir al lugar donde que hemos elegido para ver el eclipse. Si vamos y a esa hora vemos bien el sol, perfecto. Pero si estamos allí y ocure lo que muestra este vídeo del ministerio de ciencia, es decir, que algún elemento nos lo oculta, hay que elegir un plan B.

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En los próximos días, será posible ver el Sol en la misma altura sobre el horizonte que durante la totalidad del eclipse, "si ves el Sol entonces, lo verás durante el eclipse", indica el Real Observatorio en sus redes sociales. Los mejores días para hacer esa prueba son el 29 y 30 abril, pero unos días antes o después, en concreto entre el 25 de este mes y el 4 mayo, "es parecido", solo que estará un poco más a la derecha o a la izquierda.

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En concreto, el 29 de abril habrá que mirar hacia el oeste, entre las 20.19 y las 20.25 horas, aproximadamente, para ver el Sol exactamente en el lugar dónde se verá eclipsado el 12 de agosto. Ese ensayo general de visibilidad debe hacerse llevando unas gafas de eclipse para mirar a nuestra estrella, recuerda el Real Observatorio.

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El eclipse en su fase de totalidad se podrá ver al cien por cien en una franja que cruza las comunidades de Galicia, Asturias, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Cantabria, La Rioja, País Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares. El del 12 de agosto es el primero del llamado Trío de Eclipses, que se completará con otro total el 2 de agosto de 2027, y uno anular, el 26 de enero de 2028.

Serán 100 segundos que los que lo vean no podrán olvidar en su vida

Contemplar un eclipse total de sol es algo maravilloso, tanto que hay gente que una vez que contempla el primero, ya articula toda su vida para poder seguir contemplándolos a lo largo del mundo.

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El astrónomo y experto de la Agencia Espacial Europea (ESA), Pedro García Lario, asegura que aquellas personas que puedan ver el eclipse del próximo 12 de agosto, que se podrá observar desde diferentes lugares de España, "van a recordar para el resto de su vida esos 100 segundos". Lo ha hecho durante su conferencia 'Bajo la sombra de la luna. La Triada de eclipses solares 2026, 2027 y 2028', que tendrá lugar este martes a partir de las 19 horas en el Auditorio Santiago Grisolía del Museu de les Ciències. La actividad es de libre acceso y gratuita.

Pedro García Lario (Madrid, 1964) es astrónomo de la ESA y miembro de la Comisión Científica y de Asesoramiento del Trío de Eclipses, creada para coordinar y divulgar las actividades en España con motivo de los eclipses visibles en 2026, 2027 y 2028.

El astrónomo ha explicado que España en los próximos tres años va a tener "el privilegio de vivir tres eclipses de Sol": dos totales y uno anular. Un acontecimiento "extraodinario" tanto en la cultura como en las artes, como en la ciencia".

El eclipse del próximo 12 de agosto va a ser "muy importante" ya que este se producirá a una hora cercana al atardecer y "no va a ser tan fácil como en otras circunstancias el poder observarlo en condiciones que te permitan disfrutarlo como es debido". El experto ha incidido en que estos tres eclipses consecutivos son "una circunstancia excepcional" pero también suponen "un reto desde muchísimos puntos de vista".

"Es un reto logístico el movilizar a tantos millones de personas que van a querer observar el eclipse en unas circunstancias que no son fáciles porque, por ejemplo, desde las grandes ciudades españolas, Madrid, Barcelona, el eclipse no va a ser visible y, en mitad de las vacaciones, muchísima gente va a querer desplazarse hasta los lugares donde se observa la totalidad y eso tiene implicaciones de control de tráfico, de medio ambiente. Estamos hablando de agosto, altas temperaturas, provisión de servicios, emergencias, y ha sido todo un reto intentar tener, en la mayor medida posible, todas estas circunstancias bajo control", ha sostenido.

Asimismo, ha subrayado que esta circunstancia supone también "una oportunidad para disfrutar de la astrofotografía" ya que el primer eclipse que tendrá lugar se produce "muy bajo en el horizonte" lo que permitirá "obtener imágenes espectaculares de elementos de nuestro patrimonio histórico nacional" como es el caso de "castillos o montañas, paisajes que uno siente familiares" y, además, "tener la oportunidad de fotografiar simultáneamente la imagen del sol eclipsado junto con estos lugares icónicos de nuestra geografía y también para la España despoblada".

García Lario ha destacado que el eclipse de 2026 "transcurre fundamentalmente" por zonas "muy poco densas en población" lo cual, a su juicio, puede ser "una oportunidad de desarrollo económico sostenible" si, con esta ocasión, "se fomentan actividades relacionadas con el astroturismo y se consigue que aquellas personas que nos hayan visitado por las circunstancias del eclipse, nos vuelvan a visitar en el futuro".

De este modo, el experto de la ESA ve en este fenómeno "desafíos y oportunidades", y señala que el hecho de que España sea un enclave privilegiado para la observación de estos tres eclipses responde a la "casualidad".

"El último eclipse que se vio en la Península Ibérica, de similares características, fue en agosto del año 1905, es decir, hace más de 120 años y el próximo que se verá después de esta triada de eclipses excepcionales no será visible hasta 2053, y más allá estaremos hablando del 2400 y pico. Es todo absolutamente casual, pero no por ello vamos a dejar de aprovecharlo, es una suerte", ha resaltado.

En esta línea, el astrónomo sostiene que el eclipse "no es solo fascinante para el ojo humano" y no solo se limita a "una experiencia visual" sino que es "una experiencia sensorial para vivir con los cinco sentidos": "Van a ser los 100 segundos que las personas que vean el eclipse van a recordar para el resto de su vida", ha aseverado.

Los cambios en el entorno que se producirán por el eclipse

Así, ha indicado que esta experiencia también produce cambios en el entorno ya que, una vez se produce la totalidad del eclipse, "la temperatura baja sustancialmente, se producen corrientes de aire", y como "consecuencia de esta bajada de la temperatura brusca, los pájaros dejan de cantar, las gallinas van al gallinero, las vacas al establo y, cuando unos minutos después, pasa el eclipse, todo vuelve a la normalidad otra vez".

Igualmente, Pedro García Lario ha explicado lo que podrán ver aquellos interesados en el eclipse: "Empieza con la fase de parcialidad que podemos observar siempre protegidos por unas gafas homologadas adecuadas y, cuando llega la fase de totalidad, anteriormente, se produce lo que llamamos el Anillo de diamantes que son los últimos rayos de sol que se pueden ver antes de la fase de totalidad. Luego las perlas de Bailey, que son iluminaciones que llegan desde el sol a través de las montañas de la Luna, con lo cual podemos ver un poco el relieve de las montañas de la Luna y, finalmente la fase de totalidad", ha indicado.

Los consejos de Antonio, cazaeclipses, en su guía 'A la caza del Eclipse Total del Sol'

"Al ser agosto históricamente Castilla y León junto con Aragón ofrecen las mejores probabilidades, pero tanto Galicia donde el Sol estará más alto, como Ibiza donde el eclipse al atardecer dará un espectáculo formidable, también son opciones válidas. Mi elección: Desde el día antes en el norte de Segovia con movilidad (coche) en toda la franja", señala Antonio.

Cómo hacer las fotos

Excepto durante la totalidad (y algún segundo antes y después), el equipo y nuestros ojos tienen que estar protegidos por filtros solares, (para fotografía se usará ND5). Los filtros deben estar sujetos firmemente a los objetivos para evitar desprendimientos accidentales, y a la vez ser fáciles de quitar y poner con rapidez.

• Modo de la cámara en manual. Un eclipse maneja cambios muy bruscos de iluminación y los escenarios normales nos pueden jugar una mala pasada. Lo mismo con el enfoque, mejor manual y bien revisado en las fases parciales.

• Guardar las imágenes en modo RAW. Esto es muy importante, ya que luego querremos editarlas para aprovechar todo detalle. Como suele pasar en astrofotografía, lo importante en el momento es acumular señal y luego procesarla con calma.

• Auto ISO desactivado, no queremos que la cámara fuerce un ISO inadecuado al notar muy poca luz.

•Flash desactivado, no será útil en ningún momento y puede arruinar nuestras fotos y las de otros.

• El equipo, desde un móvil a un telescopio, deberá estar montado sobre un trípode adecuado y bien firme.

• Utilizaremos un amplio rango de tiempos de exposición. Para las fases parciales podemos probar la mejorcombinación que nos haya funcionado días antes del eclipse, con el equipo y el filtro solar. Para los momentos de totalidad sirve de guía esta tabla, pero es conveniente probar con diferentes tiempos. La función de “bracketing” puede ser útil en las cámaras que la tengan.